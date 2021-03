Aglomeración de votantes en colonias capitalinas durante las elecciones primarias  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Entre! ¡Entre!, a la izquierda el Partido Nacional, vote por "Papi a la Orden", gritaba sin cesar un grupo de activistas en la escuela Pineda Ponce de la Colonia 3 de Mayo, en la capital de Honduras.



El grito de las personas se confundía con la de otro grupo que hacía lo mismo, pero a favor del candidato Mauricio Oliva ¡Vengase aquí!, Oliva es el cambio.



En el mismo lugar los liberales explicaban que ellos estaban en las aulas de la derecha, mientras la militancia de Libertad y Refundación (Libre) estaba al fondo del centro estudiantil. EL HERALDO recorrió diversos centros de votación en la capital, en algunos de los espacios la afluencia de votantes era sumamente grande.



La fiesta electoral comenzó desde las 7:00 AM con la apertura de las urnas en el Instituto Central Vicente Cáceres a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).



VEA: Xiomara Castro vota y asegura que "hay garantía de resultados transparentes"



Afuera del Instituto un reducido grupo de personas esperaba su ingreso para realizar el sufragio, poco a poco comenzaron a entrar.



En la colonia Kennedy, EL HERALDO visitó la escuela John F. Kennedy, el Instituto España Jesús Milla Selva y el Instituto Técnico Honduras, donde la afluencia de personas en la mañana era reducida.



Situación contraria se vivió en la colonia 3 de Mayo, donde las calles se llenaron personas, afiches y música, como una verdadera fiesta electoral.



La Escuela Pineda Ponce resultó insuficiente para la gran cantidad de votantes de los tres partidos participantes.



ADEMÁS: Salvador Nasralla a Luis Zelaya: "Éxitos querido amigo"



Similar aglomeración se vivió en la colonia San Miguel, donde la afluencia de personas fue grande y -donde a pesar del incesante sol- las filas de personas no paraban de crecer.



Se evidenció que a pesar de la pandemia en muchos espacios no se respetaron las medidas de bioseguridad, como el uso del gel de manos y la toma de temperatura.



DE INTERÉS: 1,100 millones de lempiras costaron las elecciones primarias en Honduras