Gran afluencia de personas en centro de votación de Ojojona en Francisco Morazán   

OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN.- Los habitantes del municipio de Ojojona no se quedaron en sus casas y acudieron a los centros de votación desde tempranas horas.



A las 7:30 de la mañana dio inicio de forma oficial el proceso electoral primario 2021 de Honduras en la zona, donde ya esperaba una gran cantidad de personas en las afueras del centro educativo.



La Escuela Pablo Zelaya Sierra fue el punto de votación del municipio de mayor concurrencia y a pesar de no presentar ninguna incidencia, afuera había una fila con aproximadamente 250 personas esperando turno para votar.

Pese a la fila, no representó incomodidad para los votantes pues aseguraron que avanzaba con rapidez. En ningún momento se notó una disminución de electores en espera.



Sin embargo, las inconsistencias no se hicieron esperar. Los miembros de la comisión electoral del partido Libertad y Refundación (Libre), manifestaron que en las aldeas de Ojojona hizo falta tinta indeleble y bolsas de seguridad para las actas de cierre de las votaciones.





Lea además: ¿Quiénes no podrán votar en las elecciones primarias de Honduras?





Emilio España, Vocal I de la comisión electoral del partido Libre, indicó que “son insumos que son súper importantes porque de no tener tinta las personas podrán votar hasta tres veces”.



La falta de este insumo indispensable retrasó las votaciones por al menos 40 minutos hasta que llegaron a suplirlos.



Al igual lamentó que no tenían bolsas de seguridad para las actas de cierre, esto en al menos dos aldeas del municipio.



No obstante, el custodio electoral, Teodoro de Jesús Rodas, comentó que no estaban al tanto de estas incidencias, ya que todo estaba con normalidad.



Más de 7,000 habitantes están habilitados para votar en las elecciones primarias, según el custodio.