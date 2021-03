Jennifer López y Alex Rodríguez desmienten rumores de separación

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López y Alex Rodríguez sostienen que siguen siendo “J-Rod” afirmaron mediante un comunicado este sábado, desmintiendo los informes de su separación son inexactos y que están resolviendo sus problemas.



Un día antes, varios informes basados en fuentes anónimas dijeron que la estrella del pop y el exjugador de béisbol habían llegado al final de su compromiso de dos años. La pareja comenzó a salir a principios de 2017.

LEA TAMBIÉN: Jennifer López y Alex Rodríguez terminan su relación



“Todos esos informes son inexactos”, dijo el comunicado conjunto “de Jennifer y Alex”, enviado el sábado por correo electrónico a The Associated Press por los representantes de la pareja. “Estamos resolviendo en algunas cosas”, agregó.



El diario New York Post fue el primero en informar que la pareja se había separado.



La pareja recibió el apodo de “J-Rod” hace tres años después de que aparecieron en la portada de la revista Vanity Fair.

ADEMÁS: Los siete amores de Jennifer López