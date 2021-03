Dybala podría llegar al Barcelona en intercambio con Griezmann  

Ambos jugadores no verían con malos ojos un cambio de club para la próxima temporada. Fotos: AFP

BARCELONA, ESPAÑA.- Luego de la eliminación en octavos final de la Champions League ante el Porto, la Juventus se plantea profundos cambios, los cuales indican que varios de sus jugadores estelares podrían acabar saliendo del club.



Desde ya la prensa italiana apunta que figuras como la de Cristiano Ronaldo es uno de los nombres que no vestirán más de bianconero, pero en las últimas horas se ha conocido que Paulo Dybala podría ser parte de la operación salida.

Luego de no poder llegar a un acuerdo para renovar su contrato que expira en el 2022, la Juve no vería con malos ojos vender a "La Joya", pues el jugador no quedó satisfecho con la oferta del club y busca ganar un mejor salario que lo posicione entre los jugadores mejor pagados del mundo.

Intercambio con Griezmann

Tras filtrarse esta noticia el diario Corriere dello Sport asegura que la directiva bianconera desea tener en su equipo a Antoine Griezmann, quien ante los cuestionamientos de la afición no se siente para nada cómodo en el Barcelona y estarían contemplando un trueque, algo parecido a lo que se hizo el verano pasado con Miralem Pjanic y Arthur Melo.

Desde el conjunto italiano saben que los precios de ambos jugadores pueden ser similares y que una eventual llegada del "Principito" a Turín sería todo un salto de calidad y un nuevo aire para el equipo.



Anteriormente el nombre de Griezmann había sido vinculado con la Juventus al igual que el de Dybala en el Barcelona.



Ante los constantes cuestionamientos por su bajo rendimiento, queda claro que tanto el club azulgrana como el francés campeón del mundo en 2018 no ven con malos ojos una salida que podría beneficiar a ambas partes.

