Por elecciones primarias se suspende la jornada 8 de la Liga Nacional   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras disputarse la jornada siete del fútbol hondureño el pasado miércoles y jueves, la acción de la jornada ocho -prevista para este fin de semana- se suspendió por el desarrollo de las elecciones primarias el domingo 14 de marzo.



La jornada siete dejó como ganadores a Olimpia, Real España y Motagua. El próximo miércoles volverá a rodar la pelota en los estadios hondureños en la jornada ocho del Torneo Clausura de la Liga Nacional.



El duelo Lobos de la UPN vs. Olimpia probablemente se jugará el martes porque la directiva de los estudiosos pidió que el encuentro se adelantara.

Otro juego que está en duda es el de Real Sociedad vs. Motagua porque los de Tocoa presentaron 10 jugadores positivos al nuevo coronavirus.



De no haber problema, así se disputará la jornada ocho:



Martes 16-03-21 | 5.00 pm | UPNFM vs Olimpia

Miércoles 17-03-21 | 2.00 pm | Real Sociedad vs Motagua

Miércoles 17-03-21 | 3.00 pm | Marathón vs Vida

Miércoles 17-03-21 | 5.00 pm | Platense vs Real de Minas

Miércoles 17-03-21 | 7.15 pm | H. Progreso vs Real España