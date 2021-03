Joven hondureña muere a manos de criminales en México

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una hondureña que emprendió la ruta migratoria hacia Estados Unidos, perdió la vida en las últimas horas, tras presuntamente ser atacada por grupos criminales en Tabasco, México.



La joven fue identificada como Cindy Cardona, de 22 años de edad, quien era originaria de la aldea El Tigre, municipio de Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.

VEA: Familias hondureñas, las más capturadas en Estados Unidos en año fiscal 2021

Según trascendió, la hondureña transitaba por México en compañía de otros migrantes, pero fueron atacados a balazos por presuntos integrantes de una estructura criminal.



Versiones preliminares indicaron que en ese momento Cindy se encontraba realizando una videollamada con su madre, quien escuchó el lamentable ataque.

La información detalla que otro compatriota de nombre David Canales, también podría estar entre las víctimas, pero este extremo aún no sido confirmado.



Aunque todavía no se ha esclarecido cuántas personas murieron en el atentado, un primo de la joven, identificado como Enoc Cardona, confirmó el deceso de su pariente a través de las redes sociales.

ADEMÁS: Los rostros de los hondureños asesinados en el extranjero este 2020 (FOTOS)



"No lo puedo aceptar, aún me duele mucho tu partida prima. Hace poco estuvimos mensajeando y la aconsejé mucho y le dije que ese camino era muy peligroso, que se cuidara lo mas que pudiera y me dijo 'sí primo, Dios va conmigo'", lamentó el joven en una publicación.