Óscar Nájera: "puedo garantizar ante Dios que jamás me prestaría para ser un intermediario"

'Por mi madre, por mis hijos y por todo el pueblo hondureño, juro ante Dios que no me quita el sueño que se mencione que yo podría ser extraditado. Yo estoy tranquilo y ando para arriba y para abajo', fueron las declaraciones de Nájera a HRN en la mañana de este viernes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del Partido Nacional por el departamento de Colón, Óscar Nájera, reaccionó luego de que durante el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de "Los Cachiros", en el juicio contra el presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, mencionara que el legislador sirvió de intermediario para hacer efectivo el pago de un soborno de 250 mil dólares al presidente Juan Orlando Hernández cuando este era aspirante a ocupar dicho cargo.



Según el testimonio de Rivera Maradiaga, Nájera se prestó como un intermediario entre él y la fallecida hermana del mandatario, Hilda Hernández, para poder llevar a cabo el pago de dicha suma que como objetivo tenía garantizarle al poderoso narcotraficante poder llevar a cabo sus acciones delictivas sin el temor de ser perseguido por las autoridades.

VEA: Sobornos a JOH, Mel Zelaya y altos funcionarios del gobierno, las revelaciones del cuarto día del juicio contra Geovanny Fuentes



Ante esta versión, el diputado Óscar Nájera brindó declaraciones al respecto en una entrevista con la emisora HRN, en donde "garantizó ante Dios, ante el pueblo y ante su familia que jamás se prestaría para ser un intermediario, un extorsionador".



"Como legislador me gusta reunirme con la gente humilde, con la gente del pueblo. Mi formación es rústica, es del campo", agregó Nájera.

LEA TAMBIÉN: ¡Quién dijo miedo!, exclama 'Pepe' Lobo tras señalamientos en Corte de Nueva York



Nájera culminó su intervención añadiendo que "por mi madre, por mis hijos y por todo el pueblo hondureño, juro ante Dios que no me quita el sueño que se mencione que yo podría ser extraditado. Yo estoy tranquilo y ando para arriba y para abajo".



Esta no es la primera ocasión que el nombre de Óscar Nájera sale a relucir por supuestos vínculos con el narcotráfico, pues anteriormente Devis Leonel Rivera Maradiaga también lo había mencionado como uno de los colaboradores del cártel de "Los Cachiros" durante su testimonio en el juicio contra Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández.

ADEMÁS: Ex capo dice en juicio en EEUU que sobornó al presidente de Honduras, a su vice y a dos exmandatarios