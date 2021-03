¿Quiénes no podrán votar en las elecciones primarias de Honduras?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hondureños que no se enrolaron no podrán ejercer el sufragio en las elecciones primarias de este domingo 14 de marzo de 2021, advirtió el Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de un comunicado de prensa.



"Las personas que no se enrolaron no podrán ejercer el sufragio en elecciones primarias y deberán enrolarse con prontitud para votar en las elecciones generales", avisó el ente electoral.

Sin embargo, hace unos días el CNE aprobó el uso de cuadernillos especiales para que cerca de 500,000 hondureños que quedaron fuera del censo electoral puedan votar este domingo 14.



Por lo que explica que "todas las personas que se presenten para ejercer su derecho al voto, podrán hacerlo si se encuentran en el Cuaderno de Votación incorporado en la maleta".



Pero aclara que "en el caso de los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre), si la persona no se encuentra en el Cuaderno de Votación, se procederá a identificarla en el Listado Adicional de electores, que también ha sido incorporado en la maleta electoral. Si se encuentra registrada en este listado, podrá ejercer su derecho al voto".



Por último, aseveran que todos los nuevos votantes deberán solicitar con carácter inmediato al RNP su documento nacional de identificación o tarjeta de identidad para poder ejercer el sufragio.

