Madre de Keyla Martínez hace un fuerte reclamo al doctor que la acompañaba cuando murió

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La madre de la joven Keyla Martínez continúa exigiendo que se esclarezca la muerte de su hija, quien fue asesinada dentro de una estación policial de la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.



Ese 6 de febrero, cuando la joven pasante de la carrera de enfermería fue detenida por incumplir un toque de queda, era acompañada por el doctor José Velásquez Orellana, quien tras guardar silencio durante varios días, relató que mientras estaba en su respectiva celda, escuchó a Martínez amenazar con quitarse la vida si no era liberada.



El testimonio del médico solo reafirmó la versión policial que sugería que su amiga, de 26 años, se suicidó dentro de la posta policial. Sin embargo, el dictamen forense detalla que su causa de muerte fue por homicidio a través de asfixia mecánica.

Por tal razón, Norma Rodríguez, madre de la víctima, decidió volver a apelar a la consciencia del galeno y este jueves le dedicó una dolorosa y contundente carta.



"No le puedo dar los buenos días porque no creo que usted pueda tener días buenos (su conciencia no se lo permitirá) tampoco me puedo dirigir a usted como doctor, y no porque sea mal educada, sino porque usted ha perdido el honor y ese título reviste de honorabilidad a quien lo ostenta", comienza el fuerte escrito.

"Le escribio la presente para exigirle públicamente que me de la explicación que me está debiendo acerca de las circunstancias en las que fue asesinada mi hija Keyla Patricia, pero también le exijo que sea creíble, que no me mienta, como lo vino a hacer hace tres semanas a mi casa cuando intentó regalarme el cuento de que mi hija se suicidó", continuó la acongojada madre.



Al final del escrito la mujer le increpa preguntando "¿Por qué no ha vuelto a dar la cara?, ¿se avergüenza acaso de sus mentiras?, ¿qué fue lo que sucedió realmente en esa celda?, ¿a quiénes protege con sus mentiras?, ¿quiénes la asesinaron?, ¿o es que usted está implicado? y le exijo que me diga la verdad", culminó.

A continuación la nota de forma íntegra: