Las razones por las que Selena Gómez podría retirarse de la música

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Selena Gómez, la actriz y cantante estadounidense, conmocionó a sus fanáticos tras la inesperada noticia de su posible retiro.

“Creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”, dijo Selena para la revista Vogue.

Pese a que Selena Gómez recién lanzó su álbum en español "Revelaciones", el 12 de marzo, la artista reveló que dentro de poco podría desaparecer del ámbito musical. De modo que, sus seguidores y fieles oyentes no dudaron en emitir su opinión y darle aliento a la artista de tal grado que se convirtió en tendencia en Twitter con el hashtag #WeLoveYouSelena (Te amamos Selena).

Razones de su retiro

Según explicó la autora de Who Says, siente que su música no es reconocida y que por mucho que se esfuerce en sus producciones no es valorada por las personas para quienes escribe. Lo anterior tiene relación con su disco "Rare", el cual no tuvo la repercusión que la artista esperaba.

Además, dijo que hacer música cuando no la tomaban en serio era muy complicado. Reveló que más de una ocasión le preguntaron por qué sigue dedicándose al rubro y su finalidad en él.

"Revelaciones", podría ser el último intento de Selena Gómez en la música.

Razones para quedarse

Selena Gómez, también diseñadora de modas, admitió que las únicas razones para quedarse son sus fanáticos y su amor por sus creaciones.

Pocas horas después de sus revelaciones, sus seguidores le mostraron sus mensajes de apoyo con el hashtag #WeLoveYouSelena (Te amamos Selena) y se convirtió en tendencia número 1 en Twitter.

Selena ha estrenado en total 4 álbumes como solista: Stars Dance (2013), Revival (2015), For You (2014) y Rare (2020). Antes de comenzar su carrera en solitario fue parte del grupo Selena Gomez & the Scene (2009 a 2011) como cantante principal. De este tiempo surgieron clásicos de la cultura Pop como Naturally, Love You Like A Love Song Baby, Round & Round y A year Without Rain.

