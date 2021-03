Muerto hallan a militar que desapareció en la colonia Flor del Campo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muerto fue hallado el miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que había desaparecido misteriosamente la noche del 8 de marzo en la colonia Flor del Campo.



El uniformado, identificado como Emir Escoto, de 30 años de edad, apareció sin vida en el interior del expendio de bebidas alcohólicas "El Primo", ubicado en el sector número uno de la colonia Flor del Campo. El hallazgo ocurrió a eso de las 5:30 de la tarde.

"El cadáver del militar fue encontrado al interior de un negocio cuyos propietarios no permitían el ingreso de la autoridad", confirmó el portavoz de la PMOP, Mario Rivera.



Y agregó que "hace 30 minutos se encontró el cuerpo de la víctima, se localizó al interior de un negocio ubicado al frente del campo en donde fue secuestrado, presentaba un disparo en su cabeza, y vestía todo su indumentaria militar".

En una fotografía, en poder de EL HERALDO, se ve al joven sin vida encima de una mesa, con su uniforme y sobre un charco de su propia sangre.

Misteriosa desaparición

Después de su desaparición su esposa Yuri Herrera denunció que las autoridades de la institución armada no le habían avisado lo ocurrido.



"A mí los militares no me han informado nada, me di cuenta cuando vi las noticias", aseveró Herrera a un canal de televisión local.



Fue hasta este este día que una avanzada de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) llegó a la colonia Flor del Campo y montó un operativo para encontrar al uniformado.

Vecinos de la colonia Flor del Campo, cercanos al complejo de fútbol, comentaron que el soldado fue subido por la fuerza a una camioneta por varios hombres armados, con todo y su fusil AR-15, a unos metros del destacamento.

