Así fue el emotivo último adiós al payaso "Cepillín"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Las risas que causaba Ricardo González Gutiérrez se apagaron. Este martes, el cuerpo del artista, mejor conocido como "Cepillín", fue velado por sus familiares y amigos.



En las redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que se observa a los hijos del payaso rodeando su féretro y junto a él un retrato del comediante que perdió la vida el pasado 8 de marzo tras ser hospitalizado por una cirugía en la que posteriormente se le diagnosticó un cáncer linfático que deterioró su salud, al punto de causarle problemas en los riñones y un paro cardiorespiratorio.

Varios cuadros con emotivas imágenes, como en las que se observa al payaso de los niños sonriendo y otra en la que su cabeza es besada por Jesús, fueron parte del arreglo dentro de la funeraria.

"No me pinten, eso no me gusta", fue una de las peticiones que el payaso le hizo a sus hijos antes de morir, por eso fue velado sin representar al personaje que le dio fama dentro y fuera de México.