"Eras como un hermano": Hija de Alicia Villarreal revela que fue víctima de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, muchas féminas rompen el silencio y hablan de los abusos que han sufrido para denunciar a sus agresores y para motivar a otras a no quedarse calladas.



Una de ellas fue Melanie Carmona, hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, quien publicó un doloroso relato que estremeció a sus seguidores de Instagram.



La joven de 22 años narró que cuando tenía 17 estuvo a punto de ser abusada por una persona cercana a su familia, quien ella consideraba "su hermano mayor" y con quien creció.

"Quiero que sepa que ya lo publiqué y que sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá. Mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle”, comenzó explicando.



"“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto, me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”, siguió contando.



La joven, que siguió contando la historia como una carta dirigida a su agresor, le puso fecha de noviembre de 2016 y aseguró en su momento no pudo actuar como hubiera querido, pues fue invadida por el miedo y la confusión.

"Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato", escribió Melanie.



Ella agregó que como pudo se levantó y se encerró en el baño e inmediatamente comenzó a llorar y tras dos horas de angustia y asimilación, salió para confrontar al supuesto abusador, pero este ya se había ido.



"Fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fuera mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de ‘chingaquedito’ todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe", concluyó la modelo.

Respaldo

De inmediato, sus seguidores se solidarizaron con su caso y la animaron a seguir rompiendo el silencio y revelar el nombre de su agresor para que pague por lo que hizo, otros se limitaron a aplaudir este primer paso que es uno de los más difíciles para quienes experimentan este tipo de traumas.



Su padre, Arturo Carmona, también leyó el doloroso testimonio de su hija y no dudó en escribir: “Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así”; Melenie agradeció el apoyo a su padre y aclaró que tanto Alicia, como Cruz siempre estuvieron ahí para ella.

