Los temidos narcotraficantes para los que Cepillín realizó eventos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ricardo González Gutiérrez, conocido en el mundo artístico como "Cepillín", labró una exitosa carrera durante casi 40 años en los que ofreció eventos para personas de todas las edades y estratos sociales, incluyendo a narcotraficantes mexicanos.



En septiembre de 2020, "Cepillín" fue abordado por varios miembros de la prensa que le preguntaron para qué narcotraficantes se había presentado y él respondió "para todos, menos para 'El Chapo'".



El payaso dijo que "es que ellos también tienen hijos. Ni modo que tú preguntes ¿oiga, a qué se dedica?, ¿es narco?, no voy. Llegas y te das cuenta", sostuvo.

González confió que entre los narcotraficantes que pagaron por sus servicios se encontraban Amado Carrillo, conocido como "El señor de los cielos", Rafael "Caro" Quintero, entre otros.



En varias ocasiones también le consultaron si ofreció presentaciones para narcos colombianos, sin embargo, él siempre aseguró que solo había sido para mexicanos.



Y cuando le cuestionaron si eso no interfería con su ética respondió contundentemente: "El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan ‘hay alguna fiesta acá en Hermosillo, cuánto, tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma. Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía, ni fiscal, ni Ministerio Público".

Deceso

Este lunes se confirmó el fallecimiento del querido payaso, quien había sido hospitalizado desde el pasado 28 de febrero tras sufrir un accidente que lo llevó a practicarse una cirugía de columna, sin embargo, durante el tratamiento los médicos descubrieron un cáncer linfático. Sus riñones y pulmones se vieron comprometidos, al punto que fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde finalmente murió.

La muerte del comediante de 75 años de edad causó gran conmoción entre los famosos, que comenzaron a expresar sus muestras de pesar y dolor ante la irreparable pérdida.