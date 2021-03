EN VIVO: Critics Choice Awards 2021, todos los nominados

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los Critics Choice Awards 2021 se entregan esta noche para galardonar a lo mejor de lo mejor del cine, premios entregados por una de las asociaciones de críticos más numerosas en Estados Unidos.



"Mank", protagonizada por Gary Oldman y dirigida por David Fincher, lidera los pronósticos al tener 12 nominaciones, seguida por "Minari", con una decena de oportunidades.



La película se ubica en el Hollywood de los 30's, siguiendo al guionista alcohólico Herman J. Mankiewicz, que tiene que apresurarse a terminar el guión de "Ciudadano Kane" para Orson Welles.

Otros favoritos

"Minari", la segunda en número de nominaciones, fue motivo de controversia en la recién entrega de los Globos de Oro, al ganar la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa, pero cuya historia transcurre en EU.



"Será otro ritmo y, quizá me equivoque, pero creo que el encierro ha obligado a la gente a ver más las películas nominadas y se pueda tener una opinión más diversa de ellas", considera Rafa Sarmiento, quien junto con Ileana Rodríguez quienes conducen esta noche la transmisión en español para el canal TNT.

Los nominados

Mejor película

5 Sangres

La Madre del Blues

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Nomadland

One Night in Miami

Promising Young Woman

Sound of Metal

El Juicio de los 7 de Chicago



Mejor director

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Spike Lee, 5 Sangres

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, El juicio de los 7 de Chicago

Chloé Zhao, Nomadland



Mejor Actor

Ben Affleck

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Delroy Lindo

Gary Oldman

Steven Yeun



Mejor Actriz

Viola Davis

Andra Day

Sidney Flanigan

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

Zendaya



Mejor actor de reparto

Chadwick Boseman

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluuya

Bill Murray

Leslie Odom Jr

Paul Raci



Mejor Actriz de reparto

Maria Bakalova

Ellen Burstyn

Glenn Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Youn Yuh-jung



Mejor actor/actriz joven

Ryder Allen

Ibrahima Gueye

Alan Kim

Talia Ryder

Caoilinn Springall

Helena Zengel



Mejor ensamble actoral

5 Sangres

Judas and the Black Messiah

La madre del blues

Minari

One Night in Miami

El juicio de los 7 de Chicago



Mejor guión original

Mank – Jack Fincher

Minari – Lee Isaac Chung

Never Rarely Sometimes Always – Eliza Hittman

Promising Young Woman – Emerald Fennell

Sound of Metal – Darius Marder , Abraham Marder

The Trial of the Chicago 7 – Aaron Sorkin



Mejor guión adaptado

The Father – Christopher Hampton , Florian Zeller

First Cow – Jonathan Raymond , Kelly Reichardt

La madre del blues – Ruben Santiago-Hudson

Noticias del gran mundo– Luke Davies , Paul Greengrass

Nomadland– Chloé Zhao

One Night in Miami– Kemp Powers



Mejor diseño de producción

Emma– Kave Quinn, Stella Fox

La madre del blues – Mark Ricker, Karen O’Hara, Diana Stoughton

Mank – Donald Graham Burt, Jan Pascale

Noticias del gran mundo – David Crank, Elizabeth Keenan

The Personal History of David Copperfield – Cristina Casali, Charlotte Dirickx

Tenet – Nathan Crowley, Kathy Lucas



Mejor fotografía

5 Sangres– Newton Thomas Sigel

First Cow – Christopher Blauvelt

Mank– Erik Messerschmidt

Minari – Lachlan Milne

Noticias del gran mundo– Dariusz Wolski

Nomadland– Joshua James Richards

Tenet - Hoyte Van Hoytema



Mejor diseño de vestuario

Emma – Alexandra Byrne

La madre del blues – Ann Roth

Mank – Trish Summerville

Mulan – Bina Daigeler

The Personal History of David Copperfield – Suzie Harman, Robert Worley

Promising Young Woman – Nancy Steiner



Mejor edición

The Father (Sony Pictures Classics) – Yorgos Lamprinos

Mank (Netflix) – Kirk Baxter

Nomadland (Searchlight Pictures) – Chloé Zhao

Sound of Metal (Amazon Studios) – Mikkel E.G. Nielsen

Tenet (Warner Bros) – Jennifer Lame

El juicio de los 7 de Chicago (Netflix) – Alan Baumgarten



Mejor maquillaje y peluquería

Emma

Hillbilly, una Elegía Rural

La Madre del Blues

Mank

Promising Young Woman

The United States vs. Billie Holiday



Mejores efectos visuales

Greyhound

El Hombre Invisible

Mank

Cielo de Medianoche

Mulan

Tenet

Mujer Maravilla 1984



Mejor banda sonora

Cielo de medianoche– Alexandre Desplat

Mank – Trent Reznor, Atticus Ross

Minari – Emile Mosseri

Noticias del gran mundo – James Newton Howard

Soul– Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Tenet– Ludwig Göransson



Mejor canción

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga – “Husavik (My Home Town)”

La vida ante sí – “Io Si (Seen)”

Judas and the Black Messiah – “Fight for You”

One Night in Miami – “Speak Now”

The Outpost – “Everybody Cries”

The United States vs. Billie Holiday – “Tigress & Tweed”



Mejor película extranjera

Druk

Collective

La Llorona

La vida ante sí

Minari

Two of Us



Mejor película de comedia

Borat: Subsequent Moviefilm

Rapera a los 40

The King of Staten Island

On the Rocks

Palm Springs

El Baile