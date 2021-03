Cantante hondureño Rude Boy denuncia que fue víctima de brujería

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de convertirse en el ganador del primer lugar del concurso de canto "Tengo Talento, Mucho Talento" que se realizó en Estados Unidos el año pasado, el hondureño Omar Fuentes, mejor conocido como "Rude Boy", experimentó muchos cambios en su vida.



Entre ellos destaca que se convirtió en padre por segunda vez, que cambió de casa junto a su pareja y sus dos pequeños y su vida se volvió más pública, pues ahora es conocido por personas de diversos países.



Otro cambio positivo fue que comenzó a producir nuevas canciones que le permitieron continuar desarrollándose como artista. Sin embargo, no todo ha sido "color de rosa" y a eso se refirió en una de sus publicaciones recientes en sus redes sociales.

VEA: Pintor hondureño gana concurso y logra exponer su obra en el Capitolio de Estados Unidos



"Pasé de tener un público de 20 mil personas a tener uno con más del medio millón. Todos esperando más de mí y yo esperando dar lo mejor aún sabiendo que en ese entonces era más ignorante que ahora en muchas cosas, pues tenía pocos días de haber llegado a este enorme país y mi mente explotaba tratando de adaptarme a todo lo que estaba ocurriendo en mi entorno", comenzó narrando el joven de 22 años.



"Luego de unos meses las cosas se me salieron de control y todo empezó a salir mal. Hasta llegué a pensar que el problema era yo, que era el contenido o que simplemente ese público grande decidió dejar de apoyarme de un día para otro. Nada me salía bien, de remate me bloquearon mis redes haciéndome perder alcance (de cada 10 ya solo me miraba uno) pero lo más difícil fue estabilizarme para pasar del suelo a la cama con mi familia", comentó.



El catracho siguió explicando que con todos esos problemas en su vida se sintió deprimido y en medio de esa constante búsqueda de respuestas encontró un clarividente que le hablaba a las personas sobre su pasado, presente y futuro en la televisión.

ADEMÁS: Cantante hondureño Rude Boy dedica canción a Keyla Martínez



Tentado por la curiosidad, decidió llamar y saber qué era lo que le estaba ocurriendo y obtuvo una aterradora predicción: "Al contestar me dijeron exactamente las cosas malas que me habían pasado, sin que yo se las comentara, lo que hizo que se me erizara la piel, ya que según a mí me mandaron a hacer un trabajo de salamiento para que las cosas me dejaran de salir bien, según que por envidia (que había sido alguien que me conocía)", aseguró.



Sin embargo, pese a la difícil situación que le acababan de exponer y a que le ofrecieron ayuda si los visitaba personalmente, la reacción del cantante de la canción "Amor del ocho" fue distinta, pues afirmó "Yo mismo me dije 'no ha de conocerme' porque si me conociera sabría que mi sueño de alcanzar el éxito no es un sueño egoísta, sino un sueño en el que involucro el bienestar de mi familia y las ganas de poder apoyar a otros para que a ellos también les pueda ir bien, porque aquel que ha sido pobre, de los pobres no se olvida", aseguró que decidió poner su confianza en el Dios que siempre lo ha ayudado y le dedicó un mensaje final a la persona que presuntamente le realizó el hechizo: "A ti te perdono y espero nunca te hagan lo mismo".