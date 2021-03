Marathón no pudo con Honduras Progreso y empatan 1-1  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón no pudo contra Honduras de El Progreso que estaba jugando con 10 hombres desde el primer tiempo y empataron 1-1 en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.



Parecía que los esmeraldas se llevaban la victoria con el gol de Kevin Hoyos a los 63 minutos, pero cuando ya todo estaba listo para celebrar la victoria verde, Yunny Dolmo puso la paridad a los 86.



Con este resultado los dirigidos por Héctor Vargas se mantienen en cuarto lugar con 5 puntos, mientras que los arroceros llegan a las 6 unidades y se detienen en el tercer lugar; ambos elencos son del grupo A.



Primer Tiempo

Ambos equipos se presentaron al terrero de juego con la sed de ganar, pero futbolísticamente no lo demostraban.



Hubo ciertas llegadas con opción a gol por parte de los equipos, pero no pudieron concluir. Los progreseños se comenzaron a derrumbar al minuto 28 cuando expulsaron Rafael Agámez por darle un codazo a Mathías Techera de Marathón.



Desde ese momento los locales comenzaron a dominar el partido, pero las jugadas a gol que crearon no concluyeron en anotación, pues la mala puntería de los jugadores se hizo presente. Con el 0-0 terminó el primer tiempo.

Complemento

En el segundo tiempo los de casa aprovecharon la ventaja de un jugador más. Héctor Vargas mandó toda su artillería para lograr ganar el partido. Ingresó: Costly, Solani Solano y Kevin Hoyos, este último a los 63 minutos marcó el primero gol para el monstruo.



Marathón siguió generando opciones a gol, pero no eran fructíferas. Con el dominio de los de casa y con las opciones más claras el partido transcurría. Los progreseños se animaban por ratos a buscar el empate, pero las cosas no le salían.



Pero aún con 10 hombres los de El Progreso no claudicaban. A los 86 minutos cuando el partido ya agonizaba, Yunny Dolmo le dio el empate con sabor a victoria a su equipo.

Sin más que hacer el encuentro finalizó 1-1 en el Yankel.



Alineaciones

Alineación de Marathón: 25. Denovan Torres; 18. Wilmer Crisanto, 23. Mathías Techera, 65. Luis Vega, 7. Emilio Izaguirre; 33. Kervin Arriaga, 55. Mikel Santos, 13. Marlon Ramírez, 11. Selvin Guevara; 22. Ryduan Palermo, 24. Yaudel Lahera. DT. Héctor Vargas.



Alineación de Honduras Progreso: 3. José Mendoza; 6. Jairo Puerto, 4. Hílder Colón, 33. Óscar González, 17. Arnaldo Urbina; 5. José Quiroz, 20. José Barreto, 26. Óscar Salas, 30. Cristian Sacaza; 8. Matías Rotondi, 9. Rafael Agámez. DT. Fernando Araújo.