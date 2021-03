CNE en ascuas por inexperiencia y lucha de intereses

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace cuatro meses y 21 días el Consejo Nacional Electoral (CNE) pudo haber aprobado por unanimidad el reglamento para dilucidar no solo lo relativo con el censo electoral, cuadernillos de votación y listado definitivo de electores, entre otros asuntos, pero sus autoridades no lo han hecho, faltando ocho días para el proceso democrático del segundo domingo de marzo.

La inexperiencia de los consejeros, la lucha de intereses político-partidarios sumado ahora a afectaciones por covid-19 no permiten que estos funcionarios resuelvan varios temas pendientes y que garanticen el bienestar democrático de la nación, golpeada por una crisis sanitaria y humanitaria. Si bien es cierto no fue aprobada en el Congreso Nacional la nueva Ley Electoral, se procedió a admitir en octubre de 2020 una normativa denominada Ley de Disposiciones Especiales para las Elecciones Primarias 2021, por lo que desde el ente colegiado no se puede argumentar que existe un vacío legal aún y cuando la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas sigue vigente.

Inestabilidad y crisis

Algunos consejeros del órgano electoral sostienen que desde los institutos políticos que participarán en los comicios venideros se busca generar inestabilidad, sin embargo, analistas consideran que es a lo interno del CNE que persiste la intentona de provocar una crisis institucional. Las diferencias entre los abogados Rixi Moncada, Kelvin Aguirre y Ana Paola Hall son más que evidentes, quienes desde la última semana de febrero no han sostenido una reunión de pleno de consejeros para buscar una solución a la problemática de la población que no podrá ejercer el sufragio por cambios de domicilio y, por ende, del centro de votación. “Minuto a minuto avanzamos en todas las actividades previstas y aprobadas; la Presidencia -del CNE- en ejercicio de la representación legal también continúa avanzando. Habrá elecciones el domingo 14 de marzo”, manifestó Moncada a EL HERALDO.

