Diego Vázquez molesto porque "ni siquiera lo dejan entrar al estadio"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, continúa con sus controversiales declaraciones hacia la Comisión de Disciplina, organismo que lo mantiene sancionado tras haber sido expulsado en un clásico ante Olimpia en la liguilla del torneo pasado.



El estratega de los azules no oculta su malestar y en la rueda de prensa previa al partido contra los Lobos de la UPN, de la jornada 6 del Torneo Clausura 2021, no desaprovechó para mandar un recado a la comisión.

"Logicamente estoy en la concentración, en el hotel, doy la charla y después no puedo entrar al estadio, me hace falta y mucho más por la manera injusta en que se dieron las cosas, pero bueno, hay que adaptarse", dijo Vázquez al inicio de su comparecencia.



Asimismo, el argentino reveló que mantiene comunicación permanente con su cuerpo técnico y que están bien definidas las estrategias a seguir.



"Funciona todo muy bien, no es lo ideal, pero hay que adaptarse ante la injusticia que no me dejen entrar ni siquiera a estadio", sentenció el técnico motagüense en clara alusión a la Comisión de Disciplina.

Los fichajes van bien

Diego Vázquez reconoció la gran labor que hasta el momento tienen los más recientes fichajes del equipo Óscar García, Elmer Güity, Iván López y Carlos "Muma" Fernández, de quien reconoció el talento individual.



Hasta el momento las águilas mantienen un paso casi perfecto por el Clausura, pues marchan en la segunda posición de la zona central a un punto del Olimpia.

Las águilas no quieren ceder terreno y quieren acabar ganando el grupo al final de las tres vueltas.

Ahora el Motagua tiene la mira puesta en el compromiso del próximo domingo cuando se mida ante los Lobos de la UPN en el Estadio Nacional a las 4:00 PM, en un encuentro en donde el cinco veces campeón al frente del ciclón seguirá sin estar en el banquillo.