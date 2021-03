Luis Fonsi revela detalles de su pleito con Daddy Yankee por "Despacito"

'Esa canción fue tocada por Dios, me puso a Erika Ender en mi camino para escribir la canción; me puso a Daddy Yankee para que se sumara y elevara la calidad de la canción', declaró Fonsi saliendo al paso de los rumores sobe un eventual conflicto con el reggaetonero. Fotos: Instagram

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Han pasado cuatro años desde que Luis Fonsi y Daddy Yankee rompieron récords con el lanzamiento de "Despacito", canción que en 2021 aún es considerada un éxito.



En 2017, el videoclip se convirtió en el número uno en las listas de reproducción a nivel global y logró varios premios.

Durante todo ese período ambos artistas compartieron en redes sociales los logros tras su colaboración musical, sin embargo, unos meses después "su amistad se congeló y ambos se distanciaron", según sitios de espectáculo.



Recientemente en el programa "Ventaneando" Luis Fonsi contó detalles de su actual situación con el reguetonero. ¿Hubo o no hubo pleito?



“No pasó nada. Creo que eso fue un poco creado por algunos medios. Así que todo lo que salió, la verdad, no entendí por qué salió”, afirmó Fonsi.

Y agregó que "Daddy es mi brother, es mi partner, y le deseo siempre lo mejor".



"Es un gran amigo; hemos compartido muchísimas veces. Ojalá algún día pueda volver a colaborar con él", manifestó durante la entrevista.

"Fue tocada por Dios"

Para Luis Fonsi, el éxito que tuvo "Despacito" es algo irrepetible a pesar de que en los últimos años ha venido produciendo nueva música.



"No vivo con ese estrés de superar algo que rompió los récords de la música latina. Pretender hacer eso, creo que solo va a crear frustración. Esa canción fue tocada por Dios, me puso a Erika Ender en mi camino para escribir la canción; me puso a Daddy Yankee para que se sumara y elevara la calidad de la canción", aseguró.

Luis Fonsi cerró su participación en el programa reconociendo que si le tocara cantar "Despacito" por lo que resta de su vida "lo haría con mucha ilusión".