Esposa de Melvin Bonilla: "Fue un hombre trabajador, jamás tuvo una amenaza"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Estoy impactada, consternada", narró Carolina Salinas, la viuda de Melvin Bonilla, el abogado que fue asesinado el 4 de marzo en la colonia Alameda de Tegucigalpa, capital de Honduras.



"Mi esposo fue un hombre trabajador, abierto con todos los medios de comunicación, polémico. Compartimos 18 años de casados. Jamás tuvo una amenaza", contó la también abogada durante una entrevista con el canal Hable Como Habla (HCH).



Con la voz entrecortada, pero visiblemente muy fuerte tras la irreparable pérdida, Carolina relató los momentos que vivió junto a su esposo horas antes del ataque armado.

"Yo entro a trabajar un poco más temprano que él y fue la misma rutina de siempre. Yo me bañaba primero que él, cuando terminaba, entraba él al baño. Desayunamos juntos y después cada quien para su trabajo", relató.



"Estuvimos chateando hasta las 10:23 de la mañana, que fue la última vez que él se conectó al WhatsApp y no sé... todo sucedió tan rápido", agregó.

Escena del crimen

La esposa del reconocido togado hondureño reconoció que al llegar a la escena del crimen no podía creer que el amor de su vida estuviera sin vida en el interior del pickup rojo.



"Ayer yo estaba sumamente incrédula de creer que era él el que estaba en el vehículo", manifestó.

Además, dijo que entre ellos no habían secretos. "Mi esposo y yo compartíamos todo. Todo lo de nuestro trabajo, nuestra vida privada y jamás tuvo una amenaza, nunca".

Cree en la justicia divina

Carolina espera que la justicia divina alcance a los criminales que asesinaron a su esposo.

"Más que a las autoridades, mi familia y yo le pedimos a Dios que derrame su bálsamo sobre nosotros que nos encontramos destrozados, que no podemos creerlo", dijo.

Y agregó que "si no aplicamos eso -dejar todo en manos de Dios- el rencor no me dejará vivir y Melvin me dejó el tesoro más grande, que es mi hija, por la que hoy tengo que luchar y tengo que luchar sola. No puedo estar pensando en una sed de justicia".



Este viernes los restos del abogado Bonilla fueron velados en Funerales Espíritu Santo y el sábado (6 de marzo) a las 9:00 de la mañana será enterrado en el cementerio Jardines de Paz Perpetuo Socorro en la capital.

