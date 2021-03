Honduras, el cuarto país de Centroamérica en recibir vacunas contra el covid-19

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras ocupa el cuarto lugar en Centroamérica en recibir vacunas contra el covid-19 para proteger a sus poblaciones en riesgo. Hasta ahora, el país solo ha recibido 5,000 dosis de la compañía Moderna que fueron donadas por el gobierno de Israel.

La semana pasada se les aplicó la primera dosis de vacunas a 2,696 trabajadores de hospitales de San Pedro Sula, Distrito Central, Choluteca y Copán.

Por el momento, el país tiene la promesa de que en la tercera semana de este mes llegarán 48 mil vacunas donadas por el mecanismo Covax.

Con esa cantidad se protegerá a 24 mil trabajadores de la salud que corren un alto riesgo de enfermarse y hasta fallecer por complicaciones de covid-19. Honduras recibirá 424,800 vacunas entre marzo y mayo por ser un miembro de esa plataforma que impulsan la Alianza Global para las Vacunas e Inmunizaciones (GAVI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales. En total, el país recibirá en donación 3.8 millones de vacunas por parte de Covax, solo que las entregas serán por fases.

Por otra parte, el gobierno pretende cerrar en las próximas horas el acuerdo de compra directa de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia y que la primera entrega de inoculantes llegue al país también en marzo.

El personal de los centros de triaje urge que vengan las vacunas y se las apliquen pronto. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Situación en Centroamérica

Mientras Honduras espera las vacunas donadas por Covax y las que le compre a Rusia, tres países de Centroamérica han tomado la delantera en dosis disponibles porque aceleraron desde el año pasado los convenios de compra con las farmacéuticas desarrolladoras de las vacunas anticovid.

El país que está a la cabeza es Costa Rica, que ha aplicado 149,812 vacunas de Pfizer-BioNTech a sus trabajadores de la salud y adultos mayores. De esa cantidad, 103,695 corresponden a personas que les aplicaron la primera inyección y 46,117 la segunda.

Esa nación ya ha recibido 386 mil dosis de una compra pactada con anticipación por tres millones de vacunas. En ese país se están aplicando un promedio de 2,203 dosis diarias.

Luego sigue Panamá que ya ha administrado 132,610 dosis a sus habitantes, que también compraron a las compañías Pfizer-BioNTech. Ese país ya ha recibido cuatro lotes de fármacos sumando una cantidad de 245,470 dosis para sus poblaciones en riesgo de las tres millones que compró.

Se informó que esa nación iniciará la vacunación masiva de los adultos mayores de 60 años, lo que significa que ya protegieron a sus trabajadores de la salud que luchan contra el virus.

En tercer lugar está Guatemala, que recibió 5,000 dosis de Moderna donadas por Israel, al igual que Honduras. Hasta el momento se han aplicado las dosis a 2,427 personas, cantidad similar a la de Honduras. No obstante, ese hermano país recibió 200 mil vacunas Covishield, producida en la India bajo la licencia de la farmacéutica AstraZeneca.

Mientras que Nicaragua gestionó una compra de 7.4 millones de vacunas Sputnik V.

Las autoridades de ese país informaron que ya comenzaron a vacunar a enfermos crónicos que son vulnerables ante el virus. Se han aplicado las dosis a pacientes con insuficiencia renal, con cardiopatías y con padecimientos oncológicos, entre otras enfermedades.

Rusia entregó el 23 de febrero a ese país una donación de dosis pero las autoridades no informaron la cantidad, pero es muy probable que sea una cantidad mayor a la que recibió nuestro país. De ser así, Honduras se colocaría en quinto lugar en vacunación en la región de Centroamérica, solo por encima de Belice, que no ha recibido ninguna dosis. Sin embargo, por la secretividad del manejo de información de las autoridades de Nicaragua se desconoce la situación de ese país.

Por esa razón, los trabajadores de salud han manifestado su malestar porque mientras otros países de la región ya vacunan a sus poblaciones en riesgo, acá siguen falleciendo profesionales que están en la primera línea.

A diario se registran más de 20 muertes por covid-19. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Polémica por retiro del CNA

La polémica se desató luego que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) notificara que se retiraba del proceso de veeduría en la compra de vacunas porque la Secretaría de Salud oculta información.

En la carta que la entidad envió a la ministra de Salud, Alba Flores, deja claro que se retira porque no ve avances en la compra de vacunas con compañías farmacéuticas. Asimismo, porque el mecanismo Covax notificó a Salud que no hay capacidad para venderle en este año las otras 1.9 millones de dosis que se habían pactado y esa información no ha sido comunicada al pueblo hondureño.

La ministra de Salud, Alba Flores, respondió que el 26 de febrero Honduras recibió una carta del mecanismo Covax donde les afirmaron la disponibilidad de las vacunas.

Además, se ratificó que Honduras tendrá vacunas donadas para el 20 por ciento de la población. Eso equivale a 3.8 millones de antídotos para inmunizar a 1.9 millones.

Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, aclaró que no es cierto que Honduras haya recibido alguna nota del mecanismo Covax diciendo que no le venderían vacunas. Y que hay un comité independiente para la asignación equitativa de vacunas a nivel mundial.

También el coordinador general de gobierno, Carlos Madero, indicó que se continúan los esfuerzos para obtener otra parte de las vacunas para el pueblo hondureño mediante compra directa con cuatro diferentes laboratorios.

El funcionario lamentó que el CNA se retire de la veeduría del proceso de adquisición de la vacuna basado en una nota que no existe. Y llamó a los sectores a no politizar el tema de la vacunación contra la covid-19.

Honduras acumula 172,100 casos positivos de covid-19 a nivel nacional y 4,214 personas fallecidas.

