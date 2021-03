Abogado de Emma Coronel revela motivos para estallar en entrevista con hondureña Satcha Pretto

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El abogado de Emma Coronel, Jeffrey Lichtman, reveló las razones que tuvo para estallar en ira durante una serie de preguntas que le hizo la periodista hondureña Satcha Pretto sobre el caso de la esposa de "El Chapo" Guzmán.



Aseguró que las filtraciones a medios sobre el caso de su clienta, detenida la semana pasada por cargos de narcotráfico, "son lo peor que ha visto en 30 años en cuanto a una mala conducta gubernamental" y que eso lo hizo enfadarse.

Durante los últimos días han circulado versiones sobre un presunto acuerdo entre la esposa de Joaquín Guzmán Loera con autoridades de EEUU, según declaraciones ofrecidas por agentes federales anónimos.



El abogado neoyorkino justificó su reacción de enojo contra Pretto pues, en su opinión, solo ha resaltado el amarillismo sobre cuestiones sensibles como el lugar donde se encuentran las hijas de Emma Coronel y "El Chapo".

Las preguntas de la polémica

“Preguntarme quién cuida a los niños es una pregunta peligrosa. Preguntarme si me pagan es una pregunta tonta, y luego sugerir que no me deberían pagar porque el esposo de Emma es "El Chapo es ridículo". Por eso recibí una disculpa después de la entrevista”, aseguró Lichtman en su cuenta de Twitter.



A su posteo reaccionaron algunos usuarios que le increparon por mostrarse grosero ante los cuestionamientos de Satcha Pretto durante su conversación de 12 minutos en el programa “Despierta América” de Univisión.

Otros concordaron en que la dirección de María Joaquina y Emali Gudalupe es un tema delicado, pues ahora que corre la versión del acuerdo de colaboración, las gemelas estarían en peligro.



“La prensa deshonesta y de dos caras no es buena para nadie, especialmente para los espectadores”, arremetió el defensor de Coronel.



Reiteró que el foco mediático debiera estar sobre el riesgo de revelar datos que atentarían contra la salud e integridad de dos menores de edad, ya que eso no parece preocupar a Univisión, sino hacer una gran nota con su ira.

Se cometió un crimen contra Emma Coronel

“Una vez más: se cometió un crimen contra Emma Coronel que el gobierno ni siquiera negará; ¿Con qué frecuencia ocurre esto? ¿Casi nunca? Sin embargo, a Univisión solo le preocupan mis palabras airadas. Sensacionalismo ante la sustancia y los espectadores sufren”, aseveró Jeffrey Lichtman.



En la entrevista la hondureña fue contundente desde la primera pregunta, aunque después de sus insistencias y un polémico comentario que hizo sobre el salario que percibía el abogado por “defender a narcotraficantes”, este terminó por exasperarse y llamarla “idiota” hasta en cuatro ocasiones.

Pretto concluyó la fallida entrevista tras decirle a Lichtman que ella, a diferencia de él, no le había faltado al respeto en ningún momento de la charla que sostuvieron en vivo.



Además se mostró alterado sobre si realmente Emma Coronel se había entregado a las autoridades de EEUU, y aprovechó para recalcar que las últimas filtraciones de agentes federales a la prensa habían sido para presionar a su clienta y/o impedirla de algún beneficio mediante algún tipo de colaboración futura.