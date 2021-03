Familia hondureña junto a otros migrantes piden oportunidad de pedir asilo en EEUU 

Agencia AFP

TIJUANA, MÉXICO.- Migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos y mexicanos bloquearon dos carriles del paso fronterizo de San Ysidro, en Tijuana (noroeste), para demandar al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden que les permita solicitar asilo en su país.



"Te lo pedimos de todo corazón que nos ayudes, que seamos escuchados", expresó la mexicana María Guadalupe Torres.



A unos 20 metros del cruce, Torres y un centenar de migrantes se arrodillaron frente a los accesos de la enorme garita, donde agentes fronterizos estadounidenses custodian el límite con México.

LEA: Beneficiarios del TPS en Estados Unidos piden residencia permanente



Como rezando, la mujer dijo: "Queremos una respuesta de su presidente, queremos que alguien salga a darnos una respuesta".



Aunque los manifestantes son conscientes de que por ahora el cruce solo se permitirá a migrantes con una solicitud activa dentro del fenecido programa de Protección Al Migrante (MPP en inglés), insisten en pedir una oportunidad.



La nueva política de Biden permitirá que unos 26,000 demandantes puedan continuar su proceso en territorio estadounidense, pero el ingreso ha sido hasta ahora con cuentagotas y dificultades como la saturación del sitio web donde deben registrarse.



Bajo el MPP, instaurado por el expresidente Donald Trump y que forzaba a los solicitantes a esperar la respuesta a sus pedidos en México, unas 70,000 personas habrían sido devueltas entre enero de 2019 y diciembre de 2020, según oenegés estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: En grupos, los hondureños se acogerían a la reforma migratoria de EEUU



La hondureña Iris Lara relató a la AFP que hace un año y medio obtuvo una cita para solicitar el asilo "pero por la pandemia cerraron y ya no pude seguir".



Con su esposo, su único hijo y otros siete familiares llegaron hace dos años a México huyendo de la violencia en su país. "Lo que quiero es entrar (a Estados Unidos) y que me den la oportunidad de que mi hijo pueda estudiar, seguir adelante", afirmó.



"También soy una persona extranjera que me vine con el sueño americano y no lo voy a echar para atrás", declaró.



Un haitiano, que se identifica como Wilson, suplica a Biden que les permita iniciar el trámite de asilo.

TAMBIÉN: Hondureños en EE UU a la expectativa por solicitud del nuevo TPS



"No tenemos (dinero) para comprar, no tenemos papeles para trabajar. Necesitamos que el señor Joe Biden nos ayude a nosotros a entrar", dijo.



Los manifestantes, parte de un grupo de unos 900 migrantes que incluye a solicitantes activos del MPP y que desde hace 12 días acampan cerca de la garita, dijeron que persistirán con su reclamo.