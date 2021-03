Expresidente de la Comisión de Disciplina: "Yo le aconsejaría a don Diego Vázquez que se centre en su trabajo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vázquez acudió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) a interponer una denuncia y Lutfi Zablah, expresidente de la Comisión de Disciplina, lo consideró un show mediático.



Durante una entrevista con Diario Diez Zablah explicó que la Comisión de Disciplina aplicó las sanciones con base a ley.



"Para empezar lo ha hecho (la denuncia) ante un organismo que no tiene competencia para este tipo de asunto, pero esto ya es otro tema", dijo.



"En cuanto al castigo ustedes han sido testigos de las distintas reincidencias del señor Diego Vázquez en el deporte hondureño. Y lo que provocó el castigo actual fueron unas declaraciones que él dio y que fueron reproducidas por Diario Diez y también por diario La Tribuna en las cuales se dirigió de manera ofensiva con la Federación de Fútbol, a la Liga Nacional y a la misma Comisión de Disciplina", agregó.



Zablah además enfatizó que a Vázquez lo aplicaron más sanciones porque "el último castigo lo desobedeció y se hizo presente al Yankel Rosenthal no en el muro como apareció en una foto, él ingresó al parqueo del estadio, estuvo instalado en el bus y el parqueo es parte del estadio y son muchos temas en los que ha incurrido".

"Diego no es abogado"

"Lo otro que quiero aclararle a Diego Vázquez, porque él no está obligado a saberlo porque no es abogado, pero se refirió a que presentó una apelación y en ningún momento lo ha presentado, quien compareció con un escrito fue un abogado en nombre de Motagua que no es el castigado, este es un asunto personalísimo y el abogado tuvo que haber aparecido en nombre de Diego y no como apoderado del club", explicó Lutfi.



Vásquez argumentó que le violaron el derecho a defenderse, pero Lutfi manifestó que "nosotros hicimos fue cumplir el artículo 52 reformado del Código de Disciplina el cual en su último párrafo dice que ese tipo de decisiones es inapelable".



La Comisión de Disciplina, por su parte, está dispuesta a entregar cualquier documento que solicite el Conadeh.



"No sé si está mal aconsejado o por no conocer las instancias legales, porque no es abogado y no está obligado a conocer las leyes, pero no nos preocupa esa denuncia que interpuso y si el Conadeh pide alguna información, nosotros con mucho gusto le daremos un informe de lo sucedido y por lo cual es el castigo, pero para ningún miembro de la comisión nos debe preocupar porque somos cuatro y tres somos abogados y conocemos la ley", dijo.

Consejo a Diego Vázquez

"Yo le aconsejaría a don Diego Vázquez que se centre en su trabajo, en ningún momento le estamos prohibiendo el trabajo, él puede hacerlo, puede entrenar en la semana, lo que no puede hacer es dirigir en cancha, eso no es ningún impedimento", lanzó el expresidente de la Comisión de Disciplina.

Reincidencia

"Jamás he recibido llamada de un dirigente para pedirme algo en particular, solo me llaman ustedes los periodistas. Nosotros no somos infalibles, podemos equivocarnos en algún momento, pero nunca con mala intención o algún interés en particular. Hay mucha reincidencia en los castigos con Diego Vázquez y Héctor Vargas", aclaró.



Asimismo, afirmó que "hace tres días hablaba con amigos y les decía que en la Liga hay tres técnicos y si usted revisa la historia de los últimos torneos, hay dos que provocan este tipo de problemas, ningún otro ha generado tanto problema como ellos dos, pero eso no significa que tengamos alguna predisposición con ellos".



