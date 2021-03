Acusan a Sara Sosa de dejar morir a su padre, el cantante José José

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La muerte del cantante José José ha estado envuelta en un velo de misterios y escándalos, pues las fricciones de varios miembros de la familia casi lograron opacar su triste deceso.



Luego de que hasta el velorio y entierro del artista fuera tema de discusión entre sus hijos, las recientes declaraciones de Marysol Sosa, una de las hijas mayores de José José, han vuelto a crear polémica.

VEA: Los éxitos que convirtieron a José José en "El príncipe de la canción"



Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Marysol habló sobre los cuidados que recibió su padre cuando enfermó y cuestionó el proceder de Sara, su hermana menor.



El "Príncipe de la canción" -como también se le conocía- enfermó de cáncer de páncreas en 2017 y tras luchar varios años con la enfermerdad, perdió la vida el 28 de septiembre de 2019.



Durante esos dos años de batalla, el cantante debía llevar un riguroso tratamiento médico, pero Marysol duda que su hermana haya hecho todo su esfuerzo para salvar a su progenitor.



"Confiamos en ella en reacción directa cuando estaba con mi padre. Y al querer que salga y decir que ‘es que él no tuvo nada’. De antemano, les traemos todo un certificado donde viene todo el historial de mi padre en cuanto inició en el Instituto Nacional de Nutrición hasta el día. Precisamente hasta el final del documento dice y pues el señor, digamos que se fue porque ya no regresó a hacer los seguimientos que necesitaba”, comenzó diciendo.

ADEMÁS: La historia del "hijo negado" de José José



De inmediato, la presentadora del programa, Pati Chapoy intervino diciendo que su "Su hija (Sara) no continuó en Estados Unidos el tratamiento y si alguien dejó morir a José fue ella". Ante esto, la entrevistada asintió.



Además, Marysol contó que el doctor que atendía a su padre acudió ante ella un día antes de que él muriera, para contarle que el tratamiento iba bien, pero que Sara Sosa se llevó a su padre -de entonces 71 años- del hospital, sin haber escuchado la opinión médica.

Más acusaciones

A los señalamientos contra "Sarita" también se sumó Laura Núñez, quien laboró como asistente del cantante y compositor. Núñez aseguró que en cuanto José José fue diagnosticado, llamó a su hija menor y le dijo: "deposítame, porque tienen que empezar mi primera quimio", pero afirmó que ella le negó el dinero.



"Esta niña con la mano en la cintura le dice a su papá que no. Yo le quito el teléfono a José y le dijo '¿cómo que le niegas el dinero a tu papá?' y empezamos a levantar la voz. Ella me dijo: 'es que voy a descompletar el enganche de mi casa', entonces yo le dije 'estás muy mal, primero está la salud y además es el dinero de tu papá, no te lo está pidiendo prestado'" narró la exempleada.

LE PUEDE PASAR: José José vivió sus últimos meses secuestrado supuestamente por su hija