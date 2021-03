Propuesta para atender a no cotizantes abre polémica dentro del Seguro Social

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El personal médico sin importar su modalidad de contratación y que arriesga su vida al exponerse directamente al covid-19 podría gozar de los beneficios al igual que atención que ofrece el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), siempre y cuando se cumpla con el pago de su cotización mensual, de lo contrario, representaría perjuicios para esta institución.

Autoridades del Seguro Social como también de la Asociación de Médicos de esta entidad coincidieron en que para favorecer a todos los trabajadores de la salud que no disponen de seguridad social deben cotizar desde antes y no después, como lo estipula el proyecto de decreto promovido en el Congreso Nacional.

“Cualquiera que no sea afiliado y no esté aportando y el gobierno como Estado quiera el apoyo del sistema de seguridad social, solamente que se aporte y se ponga todo a disposición, ya sea a través de un fideicomiso y de un convenio, no de pagar a posterior, sino de entregar previamente para que nosotros podamos actuar”, mencionó a EL HERALDO el miembro de la comisión interventora del IHSS, German Leitzelar.

Agregó que “si vamos a atender a la gente que no cotiza eso es imposible, no habría capacidad para hacerlo. No importa quién asuma (la responsabilidad) puede ser el gobierno, los empresarios, cualquiera que aporte fondos por donación o aportación de gobierno, el Seguro Social tiene los equipos organizados”. Ni a los interventores u otros directivos del IHSS se les pidió su opinión o se socializó la propuesta legislativa que obligaría a la institución a dar atención a todo el personal médico asistencial, sanitario, de apoyo a los servicios médicos, incluyendo a aquellos contratados por las corporaciones municipales a través del programa Código Verde Más, informó el abogado de profesión.

De solo dos artículos consta el proyecto de decreto que ya fue dictaminado por la comisión especial en el marco de la emergencia por el covid-19 y se agendaría para su discusión y aprobación en la quinta sesión virtual convocada para este martes a partir de las 9:00 AM a través de la plataforma digital de Zoom.

EL HERALDO tuvo acceso a la iniciativa en cuyo primer artículo subraya que “el Instituto Hondureño de Seguridad Social está obligado a dar atención médica al personal a que se refiere el párrafo anterior, aunque la institución no haya realizado la inscripción y pago de cuotas, debiendo posteriormente gestionar ante la institución obligada el pago de las mismas”.

Argumentos

Los artículos 142 y 145 de la Constitución de la República son citados en los considerandos de la propuesta referentes al reconocimiento del derecho a la protección de la salud como también a la garantía a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para laborar u obtener trabajo retribuido.

“Que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo y enfermedades profesionales”, cita el tercer considerando de la iniciativa.

“El IHSS no se niega a atender gente, a lo que se niega es que se la metan gratis porque no puede, es una institución que es de los patronos y los trabajadores, no es del Estado”.. Carlos Umaña



En ninguna parte se detallan los alcances del proyecto, pero podría incorporar a enfermeras profesionales, auxiliares, técnicos de laboratorio, microbiólogos, camilleros, paramédicos y hasta médicos en servicio social e internado rotatorio. Ante el fallecimiento por coronavirus del médico en servicio social Yasser Cuéllar, quien no fue atendido en el Seguro Social en San Pedro Sula, y el alto contagio de muchos trabajadores ligados al sector salud que no cotizan al IHSS se está impulsando esta acción.

A agosto de 2020 reportaron que 5,250 profesionales de la salud fueron contratados por Código Verde Más para laborar en la contención de la pandemia, sin contabilizar el personal que labora para las alcaldías, por lo que todas estas personas dispondrían de la asistencia de la institución en materia de seguridad social en el país en caso de aprobarse el dictamen.

Inviable

Entretanto, el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social en la zona norte del país, Carlos Umaña, reiteró a este rotativo que “sin el cobro de la cotización del derechohabiente y sin el pago del patrono es inviable financieramente. Alguien tiene que pagar la cotización”. “Nosotros no nos opondríamos a que haya más cotizantes, el problema es quién le va a pagar a las personas de primera lí

El Estado ha sido el deudor en la historia del IHSS, por lo que hay reservas de que vaya a cumplir compromisos a futuro.

nea la cotización del patrono porque eso sí descapitalizaría la institución”, destacó.

El anestesiólogo tildó que esta propuesta obedece a fines populistas de cara a un proceso electoral sin hacer una auténtica valoración de la situación financiera del IHSS, ente que en el pasado fue objeto de un latrocinio. La interventora de esta institución autorizó para que médicos pudieran afiliarse como persona natural, pagando una cuota de unos 1,200 lempiras mensuales, manifestó al tiempo que apuntó que si los profesionales contratados por medio de Código Verde Más se les daría este beneficio el gobierno como patrono tiene que pagar la cotización y hacerles la respectiva deducción.

Umaña advirtió que “no pueden meter a personas que no paguen al Seguro Social porque eso va a hacer tambalear las finanzas y llevar a la quiebra a la institución. El Estado está zafando bulto, no quiere pagar las cosas que tiene que pagar y quiere quebrar la institución, privatizarla”.

La Asociación de Médicos del IHSS -aunque sean profesionales de la medicina los favorecidos- se tiene que pronunciar y no se trata de no aceptar a más personal de salud en el Seguro Social para ser atendidos, sino que no procede la desestabilización de las finanzas de la institución, planteó.