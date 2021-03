Dulce María revela que sus compañeros de RBD dejaron de hablarle  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El concierto del reencuentro de RBD emocionó a sus seguidores hasta que se confirmó que Dulce María y Alfonso Herrera no participarían, noticia que decepcionó a todos, incluyendo a los demás integrantes del grupo.



Según el relato de Dulce María no asistió porqueen esos días estaba a punto de convertirse en madre por primera vez.

VEA: Los mejores memes que dejó el concierto "Ser o parecer" de RBD



“No, definitivamente no (me arrepiento)… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, dijo en una entrevista del programa "De primera mano":



De igual manera, confesó que no ha tenido contacto con ninguno de sus compañeros y que le parece bastante decepcionante.

ADEMÁS: La música de RBD llega al streaming y causa furor



“La ultima vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, contó la cantante.