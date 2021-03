Vacunación anticovid en Honduras: buscan cerrar compra de cuatro millones de dosis

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para esta semana está previsto que se concrete la compra directa de cuatro millones de vacunas contra el covid-19. Así lo anunció el coordinador general del gobierno, Carlos Madero, quien manifestó que son de dos casas farmacéuticas pero no reveló los nombres.

“Estamos esperando el cronograma de entrega de los lotes”, anunció Madero.

EL HERALDO conoció, por otra parte, que serían dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia y de AstraZeneca.

Añadió que en la medida en que tengan identificada la cantidad y los lotes de entrega podrán ir cerrando la compra de vacunas. A su vez, el funcionario dijo que al tener los cronogramas de entrega se podrá establecer la fecha oficial del arribo del fármaco al territorio.

LEA: ¿Cómo se desarrollará el plan de vacunación contra el covid-19 en Honduras?

Honduras tuvo su primera experiencia de vacunación contra el virus el viernes pasado con las 5,000 dosis de Moderna que donó el gobierno de Israel.

Se protegió a 2,696 trabajadores de hospitales públicos de cuatro regiones sanitarias.

La meta era vacunar a 2,500 trabajadores sanitarios pero se logró superar debido a que se usó una jeringa especial que optimiza el uso del fármaco y no se desperdicia. Cada frasco estaba programado para 10 dosis pero se lograron sacar 11 o 12 inyecciones de cada uno.

En su mayoría fueron trabajadores de unidades de cuidados intensivos y salas covid-19 de los centros asistenciales de Copán, Choluteca, San Pedro Sula y el Distrito Central.

A esas personas les tienen que aplicar una segunda dosis dentro de 24 o 25 días.Las próximas dosis que vendrán al país serán 48 mil dosis de AstraZeneca donadas por el mecanismo Covax. Con esa cantidad se inmunizará a otros 24 mil trabajadores del área de la salud.

TAMBIÉN: Vacunación anticovid iniciará al quinto día de haber recibido las dosis

Las autoridades de Salud anunciaron que vendrán en la tercera semana de marzo.“Posiblemente las vacunas compradas por el gobierno llegarán al mismo tiempo que las donadas por Covax”, comentó Madero.

Con ese mecanismo el país recibirá una donación de 424,800 dosis entre marzo y mayo. Lo anterior significa que en abril llegarán 188,400 vacunas y esa misma cantidad en el mes de mayo.

No obstante, el cronograma de fechas de entrega será notificado por Covax a la Secretaría de Salud en esta semana.

En total, Honduras recibirá en donación 3.8 millones de vacunas para proteger a 1.9 millones de habitantes.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) tiene planificado vacunar a un total de 5.7 millones de hondureños para que se logre la inmunidad del 81 por ciento de la población total.

VEA: Covax mandaría más de 800 mil vacunas contra el coronavirus a Honduras

Irregularidades

En la primera jornada de vacunación en algunos hospitales se reportaron ciertas irregularidades, pues se les aplicó una dosis de la vacuna Moderna a cierto personal sin ser trabajadores de primera línea, sino de áreas como relaciones públicas, administrativo y sindicalistas.

Madero indicó que se ha solicitado a la Secretaría de Salud que se investiguen las denuncias sobre qué personal de primera línea no fue vacunado en algunos hospitales del país.“Nos enteramos de que se vacunó personal que no necesariamente está en primera línea de combate al covid-19 y eso no puede pasar”, señaló.

También indicó que la investigación determinará si existe una responsabilidad administrativa en algunos directores de hospitales que incumplieron las disposiciones del PAI respecto al listado del personal de primera línea que debía ser inoculado.

“Se dijo que solo al personal que trabaja en las unidades de cuidados intensivos, por consiguiente, la selección la hicieron los directores de los establecimientos y ellos son los que tienen que informar si esto fue correcto en cada hospital”, señaló la ministra de Salud, Alba Flores.

TAMBIÉN: Emotivo último adiós al doctor Cándido Ulises Mejía, víctima del covid-19

Agregó que los reclamos por esa situación se han presentado en dos centros asistenciales. La funcionaria manifestó que de encontrarse responsabilidad se aplicarán las sanciones establecidas por la ley.

Por su parte, el director de Redes Integradas de Salud, Alcides Martínez, explicó que recibieron un listado de personas a vacunarse que enviaron los directores de los hospitales. También recibieron otro listado con las otras personas que fueron vacunadas contra el virus.

“Hay unos casos que estamos investigando y en las próximas horas vamos a dar un informe, exactamente son tres casos que hemos identificado, podrían ser más, estamos siendo exhaustivos en esto”, adelantó.

Mientras llegan las otras dosis el personal sanitario urge y exige que les apliquen la vacuna. Los trabajadores de los centros de triaje protestaron para exigir que les apliquen la vacuna ya que a diario se exponen ante el covid-19.

Honduras reporta un total de 170,304 casos positivos acumulados desde el 11 de marzo de 2020. De ese total, 4,151 han fallecido en la pandemia y 66,513 se han recuperado de la enfermedad.

TE PUEDE INTERESAR: Dos médicos y una enfermera, nuevas víctimas del covid-19 en Honduras