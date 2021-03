Honduras: Así se jugará la jornada 5 del torneo Clausura 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Liga Nacional del fútbol hondureño definió este lunes las fechas, sedes y horarios de los partidos de la jornada 5 del torneo Clausura 2021.



Tras una jornada cuatro de clásicos llena de goles y novedades, el fútbol hondureño no para la marcha. Este miércoles y jueves se desarrollará la jornada cinco con atractivos partidos.





Miércoles

Real Sociedad será la encargada de inaugurar la jornada al recibir en el Estadio Municipal de El Progreso, Yoro, al bicampeón y único invicto del fútbol hondureño, Olimpia.



Los de Tocoa no podrán jugar en su casa producto de la sanción de cuatro juegos en el inmueble como efecto de la demanda del árbitro Armando Castro en contra de la seguridad y las supuestas amenazas del presidente del equipo, Ricardo Elencoff, hace unas semanas.



Las emociones no paran y una hora más tarde en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, Real de Minas recibe a las Águilas heridas del Motagua que buscan reivindicarse tras perder el invicto ante Olimpia.



Mientras que el Excélsior de Puerto Cortés será testigo del duelo entre Platense y Marathón por el grupo A.



A las 7:15 de la noche Honduras de El Progreso recibe a los Lobos de la UPN en el Humberto Micheletti.

Jueves

El jueves 4 de marzo el Real España, tras ganarle el derbi a Marathón, recibirá en el Morazán al Vida de Nerlin Membreño, DT que podría tener su último partido si los cocoteros pierden.



