El Madrid empata ante la Real Sociedad previo al derbi

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, no pudo lograr la victoria con su equipo. Foto: AP

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid dejó escapar la oportunidad de ponerse a tiro del líder Atlético de Madrid previo al derbi del próximo de semana al conformarse el lunes con un empate de local 1-1 contra la Real Sociedad.



Pudo haber sido peor para los actuales campeones, salvándose de la derrota gracias a un gol postrero del delantero brasileño Vinícius Júnior.



La igualdad frenó la racha de cuatro victorias de los merengues en la liga, para quedar así cinco puntos detrás de su rival de la capital y que tiene un partido pendiente.



El Madrid suma la misma cantidad de 53 puntos que el Barcelona, ocupante de la segunda plaza por una mejor diferencia de goles.



Una victoria hubiera dejado al Madrid a tres puntos del Atlético, con la oportunidad de desalojarlo de la cima en la cita del próximo domingo en el estadio Wanda Metropolitano.

“Ahora vamos el domingo al Wanda y nos jugamos mucho ahí.



Hay que intentar ganar el partido y seguir metiendo presión que quedan muchos partidos”, dijo el arquero merengue Thibaut Courtois.



La Real, que venía de ganar sus últimos tres últimos del torneo doméstico, fue un equipo muy compacto en la visita al estadio Alfredo Di Stéfano, amén de beneficiarse con la poca pericia de una delantera merengue que acusa mucho la ausencia del lesionado Karim Benzema.



Los donostiarra se mantienen en el quinto lugar, a seis puntos del cuarto Sevilla, al pujar por la última plaza para la Liga de Campeones.

Goles

El volante Cristian Portu adelantó a los visitantes con un soberbio cabezazo bombeado desde la derecha a los 55 minutos, aprovechando una displicente marca del lateral izquierdo madridista Ferland Mendy.



Vinícius, quien ingresó a los 61, decretó el 1-1 definitivo a los 89 minutos, definiendo desde el corazón del área a los 89, después de una gran jugada de combinación entre Federico Valverde y Lucas Vázquez.



El Madrid fue incapaz de manifestar con goles su superioridad en el curso del duelo. Se fue el descanso con 12 remates, entre los que destacó un cabezazo del delantero hispano-dominicano Mariano Díaz que dio en el travesaño a los 21.



Intentos desde fuera del área de los volantes Casemiro y Luka Modric también se quedaron cerca de hacer remecer las redes para acentuar la mala fortuna merengue.



Portu volvió a generar peligro poco después de marcar al recuperar el balón y mandar un pase al área, donde el atacante sueco Alexander Isak no pudo rematar con el marco abierto para ampliar la delantera.



“Nos merecíamos ganar, pero se han volcado y han empatado”, dijo Portu. “Antes de jugar, un punto te parece un buen resultado pero tal y como se ha jugado, lo consideramos malo”.



En los minutos finales el Madrid se lanzó al frente y mandó al campo a Vinícius y Rodrygo Goes, quien volvió a jugar luego de nueve jornadas tras sufrir una lesión a fines de diciembre.



El uruguayo Valverde, quien también ingresó de cambio y así volvió a la actividad después de una ausencia de mes y medio por lesión, conectó un taconazo a la llegada de Vázquez al área, donde sacó la diagonal que encontró Vinícius para mandarla a las redes después de que la pelota pegara en el rostro de un zaguero.



Fue el primer empate de los merengues en su feudo, donde han pasado muchos estragos a lo largo de la campaña, sufriendo tres de sus cuatro descalabros del curso.



El técnico madridista Zinedine Zidane que hay mucho camino que recorrer en la liga:“Todos los equipos están perdiendo puntos. Sabemos que tenemos que sumar y es lo que vamos a intentar hacer. Me repito mucho, pero queda mucho”.