"No se puede dar lo mejor cuando algo no está bien": Angie Flores preocupa a sus fans

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de estrenar su sencillo "Rewind", la cantante hondureña Angie Flores ha estado ausente de sus redes sociales y del mundo de la música, situación que mantiene preocupados a sus miles de seguidores, quienes en reiteradas ocasiones le escribían preguntando la razón de su lejanía.



Ante esa situación, recientemente la artista de 20 años de edad se tomó un momento para informar sobre la situación que la obliga a darse una pausa en su faceta como cantante.



A través de tres imágenes posteadas en su Facebook, Flores se dirigió a sus "Angielivers", como se denomina su club de fans. Ahí expresó cuánto los extraña y prosiguió para contestar la duda que todos se hacían.

VEA: Angie Flores sobre su nuevo sencillo: "Pueden crear su propia historia con Rewind"



"Como han notado, he estado ausente de las redes sociales, eso ha generado mucha incertidumbre y especulaciones, pero como ustedes saben, no se puede dar lo mejor de uno mismo cuando hay algo en vos que no está bien. En mi caso es mi salud física, que en este momento estoy atendiendo", explicó.



De inmediato sus seguidores de diversas partes del mundo comenzaron a preguntarle qué es lo que padece, pues incluso dijeron temer que fuera covid-19, sin embargo, la catracha no respondió las interrogantes.

ADEMÁS: Angie Flores aclara rumores sobre malos tratos en La Academia



"Yo estoy poniendo todo de mi parte para recuperarme pronto y asi poder estar lo antes posible con ustedes", concluyó la ganadora del segundo lugar de La Academia 2020.



También aprovechó al oportunidad para agradecer a quienes la han apoyado en la nominación de los premios Fans Choice Awards en la categoría Urbano Juvenil.