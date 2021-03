Diputada Johana Bermúdez: "Tengo todo el derecho de recibir la vacuna"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada por el Partido Nacional, Johana Bermúdez, reaccionó en las últimas horas luego de ser señalada de aplicarse la vacuna contra el covid-19 y quitarle el cupo a otro médico que lucha en primera línea contra la pandemia.



Ante la polémica que se generó, la internista -quien labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)- aseguró que ella también ha permanecido al frente de la crisis sanitaria.



"Tengo todo el derecho de recibir la vacuna contra el covid-19". "No le he quitado el derecho a ningún médico", fueron algunas de sus palabras para recalcar que ella también se ganó el privilegio de ser vacunada.

LEA: Adelantan 48 mil dosis de vacunas que llegarán a mediados de marzo a Honduras



Honduras ya vacunó a 2,684 personas del sector salud con las 5,000 dosis donadas por el Gobierno de Israel, entre ellas la doctora Bermúdez. Se espera que para finales de marzo el país reciba la primera dotación por medio del sistema Covax de unas 48,000 antídotos que vendría a ampliar la inmunización de más personal de salud que día a día atiende a pacientes del mortal virus.



La nacionalista explicó además que se enteró de que sería vacunada cuando le avisaron que estaba en la lista, no porque ella halla utilizado su posición para lograrlo.



“Mi jefe me confirmó que sí estaba en la lista de los vacunados del Seguro Social porque soy médico especialista en Medicina Interna. Yo no moví un dedo para que me incluyeran”, amplió Bermúdez que “he estado durante toda esta pandemia en primera fila en la sala de covid-19 como médico especialista de guardia en la emergencia del IHSS”.

TAMBIÉN: Covid-19 sigue en aumento en Honduras; hasta este 28 de febrero deja 4,141 muertes



Bermúdez padeció el coronavirus en junio de 2020 y fue asintomática.



"Desde que comenzó la pandemia hemos estado en primera línea arriesgando nuestras vidas, exponiendo la vida de nuestra familia, pero entendemos que es parte de nuestra responsabilidad como médico especialista en Medicina Interna”, concluyó.