Hospitalizan de emergencia a Cepillín: "pidan por mí para que todo salga bien"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una triste noticia sorprendió a miles de seguidores del personaje mexicano 'Cepillín', luego de que se divulgara la noticia de su hospitalización la noche del sábado 27 de febrero.

A través de la cuenta de Facebook Cepillin TV, el hijo del cantante Ricardo Gonzáles Gutiérrez, publicó un video en el que deja saber que su padre se encuentra mal de salud.

"Llegamos aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave”, expresó.

Horas más tarde, en comunicación con Chisme No Like, el payaso declaró que no fue internado por covid-19, sino que se lastimó al bajar de unas escaleras.

“Imagínate bajando las escaleras ya me iba a caer y me agarré del pasamanos y (…) me di el chicotazo y sentí el tirón en la columna”, comentó.

Asimismo, dijo que no es la primera vez que sufre un accidente de esta naturaleza, puesto que toda su vida ha sido una persona muy hiperactiva.

“He sido bien loco toda la vida, me he quebrado cuatro huesos de la cara, me caí del trapecio, he sido muy hiperactivo", afirmó el conductor mexicano.

Oración

Ante lo delicado del caso, Cepillín pidió a todo su público elevar una oración para su pronta recuperación, sobre todo, por la intervención quirúrgica a la que será sometido este lunes.



“Imagínate 50 años de payaso, 75 años de edad, pandemia de covid, desde luego, y de repente me pasa lo de la columna, ya nada más falta que me orine un perro, pero covid-19 no he padecido, gracias a Dios”, señaló Gonzáles.

“Le pido a la gente que pida por mí para que todo salga bien”, concluyó el 'Payasito de la Tele'.

Posible retiro

En julio de 2020, Gonzáles en entrevista con Yordi Rosado, reveló estar listo para retirarse y, no eliminó la posibilidad de realizar una gira antes de dejar los escenarios.

En tanto, su hija Ayde Gonzáles compartió en sus redes sociales "les pido de favor una cadena de oración para mi papá, estamos en Urgencias!! Aclaro no es Covid, grax a Dios”.

