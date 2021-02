El artículo de Octavio Carvajal: Pacheco “chueco” o de pecho

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos veinte años el general Julián Pacheco Tinoco ha tenido selectos cargos, desde dirigir el 15 Batallón de Fuerzas Especiales en Trujillo, Colón, tierra fértil para el narcotráfico, hasta ser el amo en la Secretaría de Seguridad, donde, a lo “chueco” o con pecho, sigue en duda y en deuda con la captura de galanes queridos por el imperio.

Bien reza el dicho “suerte de ‘dios’ que el saber poco te importa” y eso, precisamente, ocurre con millones de personas en el mundo que logran sitios primarios por diversos méritos o por mera suerte de la política vernácula. El caso de Pacheco Tinoco es muy peculiar. Graduado de la Academia Militar y licenciado en Ciencias Jurídicas con orientación en Derecho Internacional.

LEA TAMBIÉN: El artículo de Octavio Carvajal: ¡Cambio de uñas!

Golpe

Tras sufrir un impensado alud en 1991, Pacheco Tinoco ha escalado como la espuma y los gringos están felices como lombrices por su “certeza” en la lucha contra el narcotráfico y el arresto de capos, excepto los grandes que, por soplones e ineptitud de otros, se le han resbalado al alto oficial quien no pega ojo por cacharlos y meterlos en una cubeta. ¡Tenaz el hombrón!

Fue asesor jurídico de las Fuerzas Armadas, analista de Inteligencia, secretario general de la Jefatura, rigió Fuerzas Especiales en Trujillo, Colón, y el 11 Batallón de Infantería en San Lorenzo, Valle. De aquí en adelante, todo ha sido subir y subir para el militar que, otrora, fue confidente del expresidente Porfirio Lobo Sosa, de su digna y pura esposa y, hoy, es par de JOH.

Muchos inquirirán qué aura tiene Pacheco Tinoco con políticos y con los quisquillosos gringos para dirigir relevantes cargos en casi dos décadas. ¿Será destino o un galardón por poner su pecho en apresar a los de camino chueco? No importa si la mayoría de narcos de traje siguen muertos de la risa o dictando leyes y moral. Cosas que se van, ¿verdad?

Primos

¿Pero dónde está José Mario Cálix, alias “Cubeta”? primo de su paralela Ale, de Jorgito, de Soraya; desde 2019 fue pedido por el imperio. O en qué lugar paró el extraditable Midence Oquelí, exdiputado liberal que costeó codicias políticas hasta de periodistas queridos del sistema rancio; odiados del ayer y mimados de hoy de cobardes banqueros y altos funcionarios con techo de vidrio.

Nomás dos casos de veinte que según el Poder Judicial están “pendientes”, pero nadie está pendiente de cumplirlos. A muchos(as) cabeza caliente les irrita que no se hable de extradiciones y, si tocamos el tema, se hacen los idos. Cada quien o cada grupo anda en su juego de avaricias como quien dice “cuidando el negocio” del o de los jefes. Pacheco y la Fiscalía (hablando de ficciones) cierran ventas de zapatos por lavado de dinero y alaban micrófonos. Así está el trinque, “el narco soy yo”.

Contra todo, el oficial castrense está más fijo que el presidente de la República, al menos eso intuimos. Un cachiro desveló un video en el que se aprecia al oficial oyendo una oferta indecente de Fabio Lobo siendo papi presidente. Lógico, todo es “venganza”. Puros abusos de prensa malsana que dice o asegura que este o el otro también andan con chuecos.

ADEMÁS: El artículo de Octavio Carvajal: Poder y exilio

Amores

Lo curioso es el peligroso silencio o complot del imperio que naturalmente usa diversas tretas para cachar objetivos. Pululan mensajitos de un lado y de otro sobre narcos, sus nombres, sus alcances, pero no es al tiempo de encendidos, sino a su compás hasta caer los compadres del delito. Don Julián no la tiene cómoda pese a verse incómodo en su puesto.



Podríamos prejuzgar, como aquí a la mayoría le fascina el circo, que los gringos están satisfechos con Pacheco Tinoco y compañía. Ideamos que, igual, felicitan y desean millones de parabienes a Ale, a Soraya y a todos los que luchan incansables y limpiamente contra el mundo narco donde solo caen unos y los grandes no. ¡Trato hecho!



Aprendan de “Pepe” Lobo que, en su cuenta de Twitter, no para exigiendo castigo contra los narcos y los corruptos, pues él, sin duda, los castigó sin piedad. Solo un cachiro lo engañó y se le coló en una reunión en la que, accidentalmente saltó Fabio quien, años después y por mera enésima “venganza” cayó por narcotráfico en el norte.

Si los de arriba no caen es porque los negocios son grandes, según el sapo, así es la lengua. Si estamos mintiendo, lo sensato solo está en boca de cronistas que también subieron como la espuma, ¿verdad, don Julián?

Amores

El puro “Pepe” Lobo dice que JOH debe caer por narcotráfico. Vale que Lobo Sosa gobernó con gente honesta. La patria debe honrarlo.

Olor

Si sacamos cuentas y metemos las narices en bóvedas, muchos no podrían justificar millones ahorrados. ¿A cuenta de qué tanto pisto?

Felicidad

Si usted va a depositar veinte mil pinches lempiras devaluados le hurgan hasta su bisabuela. Si lleva millones de verdes, lo congratulan.

Mona

Julián Pacheco Tinoco ha logrado capturas medianas, dándole unos puntitos más, en torno al mundo narco y unos cuantos puros de moña. ¡Qué labor!

VEA: El artículo de Octavio Carvajal: ¡El 'payaso' se pinta solo!

Bulla

La mayoría de narcos, y no a gran escala, se han rendido o han sido atrapados entrando o saliendo de Estados Unidos. ¡Qué mentirosos somos!