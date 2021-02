Luisito Comunica viaja a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El youtuber mexicano "Luisito Comunica", acostumbrado a recorrer el mundo y mostrarle a sus seguidores cómo viven en otras latitudes, viajó este sábado a El Salvador y aunque anunció que aprovechará para realizar un video mostrando la gastronomía y cultura del país centroamericano, su visita también tiene un próposito particular.



Fue a través de su cuenta de Instagram donde con una serie de historias anunció a sus más de 23 millones de seguidores que se realizaría la prueba de detección del covid-19 y posteriormente se dirigiría hacia el aeropuerto para viajar hacia el "pulgarcito de América" por primera vez en su vida.

El youtuber sorprendió a todos cuando adelantó que estará entrevistando al presidente salvadoreño Nayib Bukele, uno de los mandatarios más activos en las redes sociales.

"Los rumores son ciertos, vamos rumbo a El Salvador. Nunca he ido al país de los 170 volcanes, me emociona mucho. Otra cosa que está muy interesante y que he visto que ha generado muchos comentarios es que en efecto, vamos a hacer una entrevista con el presidente, Nayib Bukele para 'El Podcast'. Los que son seguidores saben que este es un encuentro que yo había querido desde hace un buen", dijo.



Aunque Luisito no reveló de qué se tratará la entrevista, aseguró que su viaje y su reunión con el presidente no tiene nada que ver con asuntos políticos, pues él se mantenía al margen de esos temas y por ende costeó cada centavo de su viaje, en el que se hacía compañar de varios amigos.



La noticia generó mucha expectativa entre los internautas y entre los simpatizantes del líder del Legislativo, quien se ha convertido en una celebridad en internet.

