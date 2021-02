Jornada de clásicos en fecha 4 de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este fin de semana continúa el desarrollo del torneo Clausura en Honduras, los clásicos más emocionantes se jugarán en la jornada cuatro.



El estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula albergará el partido entre Marathón y Real España, el juego está pactado para el sábado 28 de frebrero a las 3:00 de la tarde.



Los de Héctor Vargas vienen de ganarle al Vida con gol de Marlon Ramírez, lo que supone un inyección de motivación para uno de los mejores clásico del país en los últimos torneos, sobre todo por la buena cantidad de goles.



Mientras que Real España ya conoció el triunfo ante el Honduras Progreso, quiere presumir sus nuevos fichajes en la sede del verde.



Real de Minas, equipo que dejó fuera de sus filas a los jugadores importantes en este torneo, buscará mantener su buen fútbol ante Lobos UNPFM, el partido será a las 5:00 de la tarde en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



Finalmente, la jornada del sábado la complementan con el duelo entre el Vida y la Real Sociedad en el estadio Municipal Ceibeño.

Domingo

El primer clásico entre Olimpia y Motagua se jugará a las 4:00 de la tarde en el estadio Nacional de Tegucigalpa, Diego Vazquez y Predro Troglio medirán fuerzas en un partido sin aficionados debido a la pandemia por covid-19.



VEA: Las 10 curiosidades del clásico Olimpia y Motagua



Platense y Honduras Progreso cierran la jornada 4 en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, en un duelo que buscará la supremacía de la tabla Norte a las 5:00 de la tarde.

Agenda

Sábado

Marathón vs Real España / 3:00 PM

Lobos vs Real de Minas / 5:00 PM

Vida vs Real Sociedad / 5:15 PM



Domingo

Olimpia vs Motagua / 4:00 PM

Platense vs Honduras Progreso / 5:00 PM