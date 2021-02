"Debemos seguir cuidándonos": presidente Hernández tras aplicación de primeras vacunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Minutos después de que los dos primeros hondureños recibieran su primera dosis de la vacuna contra el covid-19, el presidente Juan Orlando Hernández se dirigió a la población en el marco del histórico evento.



Hernández comenzó agradeciendo a Dios por haber permitido comenzar el proceso de vacunación y además se refirió a la lucha desigual que se ha librado contra los países ricos en la carrera por conseguir el antídoto.

Posteriormente, dedicó un mensaje de agradecimiento a las autoridades de Israel por hacer efectiva la donación de las 5,000 vacunas de la casa farmacéutica Moderna, las que llegaron al país la mañana de este día.



"El pueblo de Israel demuestra hoy esa solidaridad. A la distancia, a nuestro buen amigo Netanyahu, primer ministro de Israel, ¡Gracias! y al pueblo israelí igual y también estamos apoyando a Guatemala", dijo.

El mandatario enfatizó en que aunque el proceso de inmunización haya comenzado, se debe serguir trabajando en la prevención. "Debemos seguir cuidándonos. Esperamos que en marzo podamos seguir vacunando, pero si no nos cuidamos vamos a estar en problemas, vamos a requerir de la disciplina de la gente. No nos relajemos, por favor", afirmó.



Además, adelantó que se está a la espera de cerrar el acuerdo para conseguir otra vacuna, pero aseguró que no daría más detalles hasta tener un mayor avance en el proceso.