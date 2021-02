Héctor Martínez, el hondureño que solo iba por un mes a vacacionar a España y fue fichado por el Leganés

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Héctor Martínez, un hondureño de 1.85 metros de estatura, nunca tuvo planes de ser futbolista o vivir en otro país, pero el destino lo llevó a enfilar el Leganés de España.



El joven hondureño de 20 años acapara las portadas de los medios nacionales tras ser fichado por la división Sub-21 de Leganés.



Martínez, nativo de la colonia Satélite de San Pedro Sula, era un joven normal, que se dedicaba a sus estudios y a jugar potras en la calle con sus amigos en la posición de centrocampista con carácter ofensivo.



No tenía previsto ser futbolista, tampoco tenía la certeza de qué iba a estudiar cuándo llegara a la universidad, pero de algo sí estaba seguro: nunca dejaría a su amada Honduras.



"Yo no me quería venir de Honduras. Yo nunca había pensado dejar a Honduras porque ahí lo tenía todo; ahí crecí. Es mi tierra", precisó el simpático hondureño, quien entonces tenía 14 años.



Sin embargo, las cosas cambiaron: su papá le decía que fuera a conocer a la madre patria, pero él se rehusaba. De un momento, accedió a volver a ver a su abuela y papá.



"Yo les dije que voy un mes, pero solamente por vacaciones a conocer y a verlos", recordó Héctor ante EL HERALDO lo que le dijo a su papá a través de una llamada.



Este viaje le sucedió hace seis años y dos meses. Estando en España se dio cuenta de la mejor calidad de vida y de las oportunidades que brinda un país mucho más desarrollado.



"En ese mes que yo venía a pasear. Mis padres decidieron que es mejor quedarse aquí porque hay un mejor estilo de vida y para aprovechar la oportunidad de jugar al fútbol", argumentó ya adaptado a la nación europea.



Tras llegar a tierras españolas el 2014, el estudio y el trabajo se convirtieron en su prioridad durante dos años.



Pero en 2016, el joven empezó a tomar en serio los comentarios sobre que tenía el nivel para dedicarse al fútbol. A ojos de la gente, Héctor tenía la categoría para dedicarse al deporte rey, aunque el que menos lo veía era él.



"Mucha gente me lo decía: ¡Oye, tienes talento, tienes el don, juegas muy bien, dedícate al fútbol!", alardeó. Pero en los planes de Héctor no era ser futbolista, pese a ser el deporte que le gustaba, pero no como profesión.



Así que ese año decide cambiar la manera de tratar al fútbol. De puro pasatiempo a profesión. Lo que implicó dejar el trabajo y los estudios.



"A eso de 2016 yo ya dije: ¡Ey! Es verdad, es esto, quiero esto", reveló. "Amaba el fútbol, pero solo como diversión”, añadió.



Y desde ese entonces se dedicó a entrenar y jugar en algunos equipos para estar en forma y agarrar nivel, incluso, se fue un tiempo a jugar a la primera división de Andorra al equipo Carroi.



En ese club solo jugó por un tiempo porque se lesionó y, en eso, se vino la pandemia. Entonces con el papá tomaron la decisión de regresar a España.

Así se dio su fichaje con el Leganés

"Mi padre me dijo que había unas pruebas para un equipo y me preguntó si yo estaba preparado", relató Héctor. “Yo le contesté que sí estaba preparado", respondió a su papá, quien le confesó que "el Leganés era el equipo al que iban a hacer las pruebas".



Esto tomó por sorpresa al joven hondureño porque el Leganés es una institución grande que hace unos años descendió a la segunda división de la liga española.



"Cuando me dijo que era para el Leganés yo me quedé como que ¡wow!, es grande", expresó. Pero el papá le aclaró que solo era una semana de prueba por lo que dependía de él si se quedaba o no.



Héctor hizo la semana de prueba, se regresó a Barcelona con su papá. Los días pasaban y él ansioso esperaba la respuesta. Era su padre quien se mantenía en contacto con los de Leganés.



"A los pocos días lo llamaron (al papá) y le dijeron que sí, que estaban interesados en mí y querían darme la oportunidad", narró el ahora nuevo jugador del Leganés de España.



Volvió a Madrid, entrenó con el equipo, y por fin firmó el contrato para poder jugar. Pese a que el hondureño está en la sub-21, tiene la opción de jugar en el equipo principal y ese es el objetivo.



Ya goleó con los “Pepineros” gracias a un tiro desde los 11 metros. Tres partidos han jugado: ganaron dos y perdieron uno.



Por otra parte, Héctor no mantiene contacto con ningún jugador hondureño que milita en Europa, ni con Anthony “Choco” Lozano que lo tiene cerca, a excepción de Jonathan Rubio que han hablado en ocasiones.

Selección de Honduras

Sobre Honduras, Héctor Martínez ahora estará en la mira de Fabián Coito, actual director técnico de la Selección Nacional.



Con el mandamás de la “H” nunca ha hablado, pero piensa que Coito está haciendo las cosas bien con la Bicolor.



El jugador del Leganés está culminando el proceso para obtener la nacionalidad española, esto quiere decir que también puede jugar con la selección de España.



-¿Si ambas escuadras te convocan (Honduras o España), por cuál te inclinarás?



-"Honduras, siempre", respondió.



El objetivo de él no solo es llegar a la Selección, sino "devolver a la afición aquel sentimiento que Honduras hizo sentir allá por el 2009 cuando el país estaba en crisis. Eso quiero hacer, darles felicidad a los hondureños".



"Incluso, si me dicen que voy a jugar menos minutos con Honduras que con España, aún así escojo a Honduras", afirmó.

¿Por qué no jugó en equipos hondureños?

Estuvo en las inferiores de Marathón y Real España, pero solo un par de meses, pues para él, en esos momentos, no estaba dentro de sus planes ser futbolista, todo lo que hacía era por diversión.



Su amado equipo de Honduras es Real España. Pero le da pesar "porque la institución está en un mal momento sin lograr ser campeones, pero se sabe que es un equipo grande y en cualquier momento puede ser campeón".



Su amor por la Máquina sigue tan ferviente, tanto así que no jugaría en Marathón:"Creo que no. Es que España es un sentimiento desde pequeño. Mi familia es de España. Mi padre jugó en la reserva de España, mi abuelo es full España". Incluso el juvenil afirmó que tampoco jugaría con Olimpia, el bicampeón vigente del fútbol nacional.



Reconoció que no le gustó ver a Mario Martínez jugar con el Marathón porque es el jugador hondureño que más admira, junto Neymar y a Messi, pero en el ámbito internacional.



Vida personal

Se ha hecho famoso en Instagram, pues en los últimos días sus seguidores han aumentado a más de 2,000, entre ellos más mujeres que hombres.



Es franco: "No pienso tener novia ahorita porque solo estoy pensando en el equipo y establecerme".



Además, otro de los factores por los que no quiere compromisos amorosos es que viene saliendo de una relación. En su historial son tres novias las que ha tenido: dos de ellas lo han dejado y en la última relación fue por acuerdo mutuo.



Le gusta pasarla bien con sus amigos, él es el que organiza todo para los asados y las salidas, esto siempre y cuando sea en un ambiente sano donde no haya bebidas alcohólicas o cigarrillos, pues no tiene vicios.



Y lo que le gusta hacer a diario es entrenar por las mañanas, llegar a su casa a ver un partido de fútbol, además de analizar a algún jugador y ver alguna prédica cristiana.



El momento más feliz de su vida será cuando "mi familia me esté viendo desde las gradas celebrando un gol mío".

