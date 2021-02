Elecciones primarias: ¿El conteo municipal de votos pasará a los archivos del CNE?

Los miembros del CNE no se han podido poner de acuerdo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El conteo municipal de votos cada día se disipa y es casi probable que pasará a los archivos del Consejo Nacional Electoral (CNE) como un proyecto fracasado, reveló una fuente de este organismo.

Esta tesis se basa en que los consejeros tienen tres posiciones diferentes: la presidenta del CNE, Ana Paola Hall quiere que se deje a opción de los partidos aplicarlo.

Rixi Moncada, del partido Libre, está a favor del escrutinio descentralizado y el representante nacionalista, Kelvin Aguirre, lo rechaza. Siendo así, hay pocas posibilidades de que se someta a votación.

“Si Kelvin Aguirre no apoya no se someterá a votación si todos tienen una posición, no habrá votación”, dijo el informante vinculado a uno de los partidos en contienda.

