TEGUCIGALPA, HONDURAS. - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguraron la semana pasada que Honduras es el único país de Centroamérica que no presenta reducción en los casos diarios de coronavirus.



"Todos los países de América Central también están experimentando (una baja) en los casos, excepto Honduras, que a lo largo de 2021 ha informado constantemente un alza en las infecciones", posteó la OPS/OMS en Twitter el pasado 17 de febrero.



A continuación, el posteo de la OPS/OMS:

Todos los países de América Central también están experimentando ⬇️ en los casos, excepto Honduras, que a lo largo de 2021 ha informado constantemente un ⬆️ en las infecciones - @DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) February 17, 2021



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO, ante esa afirmación, analizó los registros diarios de la detección de nuevos casos diarios en cada país de la región (Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) del período entre el 1 de enero de 2021 hasta el 23 de febrero.



El hallazgo, con base en cifras de Our World in Data, muestra que las autoridades sanitarias hondureñas reportaban más contagios nuevos cada día en comparación al resto de la región, pero después del miércoles 17 de febrero, fecha en que la OPS/OMS hizo su aseveración, los positivos descendieron levemente en el país.



Entre el 1 de enero y 23 de febrero, Honduras ha sido el que más contagios ha acumulado en Centroamérica, con 41,121 contagios, lo que representa en promedio 775 nuevos diagnósticos por día.



Guatemala, en tanto, reportaba diariamente 621 positivos por causa de los 32,934 enfermos agregados en lo que va de 2021 a sus reportes oficiales de salud, mientras que para Costa Rica el promedio es de 610 diario, en consecuencia suma 32,357 solo en 2021.



En El Salvador la situación mejora porque reportaba 237 nuevos contagiados oficializados por día, sumando en estos 53 días 12,586 casos. Por su parte, Nicaragua, sorprendentemente, registraba 120 nuevos positivos en lo que va del año, acumulando 6,398.



Para sacar el promedio se dividió la cantidad de positivos entre 53, que son los días que llevaba este 2021 hasta el martes 23 de febrero.

Causalidades

Para Mario Mejía, coordinador de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que Honduras esté reportando más positivos a diferencia del resto de Centroamérica es consecuencia de la poca importancia de la población a la bioseguridad y a los huracanes Eta y Iota.



"Nosotros vivimos una situación tropical-ambiental distinta al resto de países de la región o, al menos, en la magnitud de lo que los demás lo vivieron. Se debe también porque se perdió el control de movilidad de la población que no ha querido cumplir con la bioseguridad", señaló.



"La movilidad ha sido continúa y se debe sumarle la irresponsabilidad poblacional en términos individuales y colectivos", añadió el galeno.



El experto, en ese sentido, dijo que si la población no entra en conciencia para evitar el contagio, Honduras seguirá siendo el país que reporta más positivos, situación contraria a lo que pasa en Centroamérica.



"La responsabilidad es de cada persona, de cada familia hondureña sobre lo que puede ocurrir. Si no se cambia la mentalidad y las acciones, los resultados que tenemos hasta ahora seguirán siendo los mismos. Es más, esta situación podría empeorar", advirtió.

La solución

Mejía mencionó que, pese a que la vacuna contra el coronavirus podría llegar en las próximas semanas al país, la única manera de evitar el contagio en la medida de lo posibles es la bioseguridad.



"La bioseguridad fue, es y será lo más importante. La misma Organización Mundial de la Salud y otras instituciones lo dicen. Nosotros debemos de ser entendidos", expresó.



"Si usamos mascarilla, respetamos la distancia y nos exponemos lo menos que podamos debido a las actividades de cada persona, dentro de todo estaremos seguros de esta enfermedad letal", agregó.



Honduras, de acuerdo con el reporte más reciente de Sinager, se acercó a los 166,000 contagios y ya sobrepasó el umbral de los 4,000 decesos en casi un año de pandemia.

Conclusión:

La afirmación de la OPS/OMS de que Honduras es el único país de Centroamérica que no presenta reducción en los casos diarios de coronavirus tiene una calificación de verdadera.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO verificó que la aseveración de las entidades es cierta gracias al análisis de los datos del 1 de enero al 22 de febrero.

Hasta el 17 de febrero, Honduras era la única nación de la región que mostraba un alza de diagnosticados a diario.