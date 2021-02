Un año después del 'Partido Cero', Atalanta recibe al Real Madrid

MILÁN, ITALIA.- Precisamente un año después del llamado “Partido Cero”, Atalanta vuelve a la fase de eliminación directa de la Champions League.



El compromiso del año pasado, contra el Valencia en la vecina Milán el 19 de febrero, fue el más trascendental en la historia del club y un tercio de la población de Bérgamo realizó la corta travesía al estadio San Siro y presenciar la que fue una victoria 4-1.



Poco después, camiones del ejército trasladaban ataúdes de Bérgamo debido a que el crematorio no se daba abastado debido a que la pequeña ciudad se había convertido en uno de los epicentros del brote de coronavirus en Italia.



El encuentro fue denominado como el “Partido Cero” debido a la propagación de la enfermedad en los días posteriores tanto en el norte de Italia y España.



Más de 40.000 aficionados celebraron en San Siro los cuatro goles de Atalanta ese día — la última vez que el club ha jugado frente a sus hinchas.



El miércoles, Atalanta será local ante el Real Madrid en el duelo de ida de los octavos de final en un vacío estadio Gewiss, que acaba de ser remozado.



“Es algo que nos quita mucho", dijo Luis Muriel, el goleador colombiano de Atalanta. “Que la gente de Bérgamo no pueda asistir a estos grandes eventos, especialmente en nuestro propio estadio, es una gran decepción”.



“Estos momentos hay que compartirlos con ellos, porque siempre estuvieron al lado de un equipo que por muchos años luchó por lugares de menos prestigio”, añadió. “Es triste tener que jugar sin público”.



La brecha histórica es inmensa entre el Real Madrid — 13 veces campeón de Europa — y un Atalanta que por segunda ocasión compite en el torneo. Pero Gian Piero Gasperini, el técnico de La Dea, piensa que ello podría beneficiar a su equipo.



“Lo que tenemos es el entusiasmo", dijo. “No tenemos el hábito que ellos tienen de disputar estos partidos con frecuencia, de jugar contra equipos más famosos que nosotros”.



“Para nosotros, sigue siendo un acontecimiento. Tenemos una motivación extra", añadió.



Hasta ahora, Atalanta ha estado a la altura cuando se ha topado con oponentes de abolengo en Europa. Derrotaron a Liverpool en Anfield en la fase de grupos de la actual edición y estuvieron a minutos de eliminar al Paris Saint-Germain en los cuartos de final del año pasado.



El Madrid llega a Bérgamo con un plantel diezmado por lesiones. El delantero Karim Benzema no se recuperó a tiempo de una molestia y se quedó en España, junto a Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo Goes, Álvaro Odriozola y Éder Militão.



“Tenemos que andar muy cuidadosos porque, con todas las bajas del Real, estoy convencido que nos vamos a encontrar con un equipo mucho más alerta, diría que más concentrado", advirtió Gasperini.



“El Real es uno de los equipos más fuertes del mundo. No puedo calibrar con un porcentaje cuán grande es la brecha que nos separa, pero puedo decir que siempre hemos rendido más en esta clase de partidos", afirmó.



Pese a las ausencias de tantas figuras, el Madrid ha podido acercarse a tres puntos del Atlético de Madrid, líder de la Liga española.



Y el técnico Zinedine Zidane rechazó de plano cualquier sugerencia que se darían por satisfechos con un empate.



“Con todas las dificultades que tendremos intentaremos ganar el partido. Tenemos bajas, pero hay jugadores que están aquí y nosotros entramos al campo para ganar”, dijo Zidane. "Yo como entrenador y mis jugadores siempre quieren ganar. Nunca nos vamos a contentar con menos”.