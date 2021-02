Confrontación entre Salud y Alcaldía de La Lima amenaza con cierre de triaje

CORTÉS, HONDURAS.- Una jornada de "dimes y diretes" se desató este martes entre autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y representantes de la Alcaldía de La Lima por el funcionamiento del triaje de ese municipio.



Este martes se desarrolló una reunión entre ambas partes, y tras no lograr llegar a un consenso mediante el diálogo se corre el peligro de que el centro de asistencia médica a pacientes con covid-19 sea clausurado.

El malestar comenzó, según denunció la doctora Nolasco, directora departamental de la región sanitaria de Cortés, porque hay instituciones ajenas a la Secretaría de Salud que quieren gobernar los triajes y no tienen ningún amparo legal.



Además señaló que "si alguien tiene una queja sobre el trato que se brinda en el triaje, pueden acudir a nosotros para conocer el caso, pero no tienen derecho a venir a maltratar al personal".



"El triaje debe seguir funcionando porque es un servicio para el pueblo", añadió la doctora.

Por su lado, el alcalde La Lima, Santiago Motiño, señaló que el malestar de la directora departamental obedece a que es sobreprotectora y se disgustó por la renuncia del doctor Mario Figueroa, a quien el edil le llamó la atención por el manejo inapropiado del triaje.



Motiño denunció que el galeno no pedía a tiempo oxígeno y esperaba hasta que ya no hubiera para solicictarlo, poniendo así en peligro a los pacientes.



El alcalde desmintió además que haya lanzado amenazas contra el personal del triaje. "Si Calidonio anda guardaespaldas, si el presidente Hernández anda un ejército atrás de él, yo por qué no puedo portar un arma, con los debidos permisos, para mi seguridad", añadió Motiño.

El edil aseguró además que nadie tiene facultad de levantar el triaje de La Lima. "¿Quién es ella para decir eso (cerrar el triaje), nadie", "es puro revanchismo", puntualizó Motiño.