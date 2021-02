El principal motivo de Emma Coronel para cooperar con la justicia de EEUU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Emma Coronel, la famosa pareja del capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, fue arrestada el lunes en el estado de Virginia, Estados Unidos, y este martes tiene una audiencia ante el juez en la que deberá sopesar si le conviene o no colaborar con la justicia.

La mujer de 31 años es acusada de distintos cargos de tráfico de drogas, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.



Coronel además es sospechas por ayudar a Guzmán a escapar de la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, en julio de 2015, y de planear un segundo escape que no se llevó a cabo por la extradición de "El Chapo" a Estados Unidos en enero de 2017.

De acuerdo a Mike Vigil, ex encargado de las operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense DEA, Coronel “estuvo involucrada en el tráfico de drogas desde que era una niña pequeña. Conoce bien cómo funciona el Cártel de Sinaloa”.



Sin embargo, consideró que Emma seguramente estará dispuesta a cooperar con la justicia con una única motivación: volver a encontrarse con sus gemelas Emaly y María Joaquina, también hijas de Joaquín Guzmán Loera, y lo más pronto posible.



“Cooperará, no tengo ninguna duda”, dijo Vigil. “Tiene una gran motivación y ésa es sus gemelas”.



Las declaraciones de Coronel podrían ser de máximo impacto, e incluso podrían involucrar o poner sobre las cuerdas a los hijos del “Chapo” y el “Mayo” Zambada, ambos fundadores y líderes del Cartel de Sinaloa.



“Creo que los Chapitos (los hijos de Guzmán de relaciones anteriores) e Ismael “El Mayo” Zambada (quien se presume es el líder actual del cártel) están temblando ahora”, indicó el agente.

Según una declaración jurada emitida por Eric McGuire, agente del FBI, y difundida por el Departamento de Justicia, de 2012 a 2014 Coronel pasó mensajes de parte de Guzmán a otros miembros del cártel para proseguir con actividades de narcotráfico mientras él evadía a las autoridades mexicanas.



Ahora ella se encuentra detenida y deberá responder por esos delitos, si es condenada pasará muchos años para que pueda volver a reunirse con sus hijas Emaly y María Joaquina que actualmente tiene 9 años de edad.