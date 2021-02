El Chelsea gana 1-0 al Atlético y se acerca a cuartos de Champions

BUCAREST, RUMANIA.- El Chelsea está un poco más cerca de los cuartos de final de la Champions al imponerse 1-0 al Atlético de Madrid este martes en la ida de octavos del torneo continental, con un tanto de Olivier Giroud.



Un gol de chilena del delantero francés de los 'blues' (69), validado por el videoarbitraje tras unos momentos de suspense, da ventaja al equipo inglés de cara a la vuelta en Stamford Bridge.



El Atlético dejó la iniciativa al equipo inglés y acabó pagando su conservadurismo en el Nacional Arena de Bucarest, donde se disputó el encuentro ante la imposibilidad de jugar en Madrid por las restricciones impuestas por España a los viajeros procedentes del Reino Unido por la pandemia.



El Chelsea no lograba encontrar los huecos para pasar la defensa del Atlético, que se presentó en Bucarest con muchas bajas.



El Atlético, que tampoco llegaba con claridad a los dominios de Mendy, veía como sus hombres más creativos como el joven luso Joao Félix o Saúl prácticamente no aparecían, empeñados en tareas defensivas.



El muro rojiblanco acabó quebrándose cuando Giroud logró cazar un balón bombeado en el área para marcar un gran gol de chilena (69).



Inicialmente anulado por fuera de juego del delantero del Chelsea, el videoarbitraje acabó dando por bueno el tanto tras unos minutos de suspense al entender que el balón llegaba tocado por el atlético Mario Hermoso.



El tanto cayó como un jarro de agua fría en el Atlético de Madrid, que ya no pudo equilibrar el encuentro y no tendrá más opción que salir al ataque en Stamford Bridge para intentar dar la vuelta a la eliminatoria.