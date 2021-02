Imparten clases semipresenciales a estudiantes sin acceso a internet

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El deseo de mantener encendida la llama de la educación orilló a casi trabajar en la clandestinidad a algunos docentes que intentan formar estudiantes sin acceso a internet en el Distrito Central.

EL HERALDO identificó al menos cuatro centros educativos -públicos y semipúblicos- en los cuales ya se imparten reforzamientos y clases semipresenciales. Según los entrevistados, la falta de insumos tecnológicos y “soluciones de las autoridades” los mantiene entre la espada y la pared.

En varios centros entregan materiales didácticos para que los niños refuercen el aprendizaje en sus casas. Foto: David Romero/ EL HERALDO

Consenso

En una parte alta de la periferia capitalina, la voz dedicada de un maestro cautivaba a ocho alumnos de sexto grado; durante la clase de dos horas, los infantes aprendían sobre las fábulas y los cuentos. “No tenemos permiso de Sinager, pero en este centro educativo hay un 55 por ciento de niños que no tienen acceso a internet”, reveló un docente que, por temor a ser sancionado por la Secretaría de Educación, solicitó no publicar su nombre ni el de su centro educativo.

VEA: Secretaría de Educación formula ambicioso plan para mejorar acceso a Internet

Según el profesor, con más de quince años de experiencia, para apoyar a los que tienen problemas de conectividad y aprendizaje se llegó a un acuerdo con los padres de familia. “Decidimos que los niños lleguen a la escuela dos veces por semana, aquí les daremos reforzamientos de Español y Matemáticas”, detalló.

Más de 50% de estudiantes en algunos centros educativos no tienen internet.

Por su parte, el director del Centro de Educación Básica reveló que tras una reunión los padres de los niños aceptaron “casi por unanimidad” que los pequeños lleguen dos veces por semana y los padres de familia lleguen los viernes al centro escolar para que les revisen los cuadernos y tareas a sus hijos.

Una pequeña que se identificó como Génesis habló con el equipo de este rotativo y no ocultó su emoción por regresar a la escuela. “Mi mamá es costurera y mi papá atiende la pulpería, me gusta venir a clases porque siento que el año pasado no aprendí bien, aquí el profesor me explica mejor los ejercicios”, detalló la pequeña, quien sueña con llegar a la universidad y convertirse en ingeniera.

Una madre lleva el cuaderno de su hijo para revisión de tareas. Foto: David Romero/ EL HERALDO



En otro punto del casco urbano, la directora de un centro que alberga estudiantes de quince colonias adelantó que a partir de marzo pretenden que algunos de los alumnos lleguen a la escuela.

“El objetivo, además de darles guías, es que reciban clases al menos dos horas en pequeños grupos de cinco, no debe perderse el contacto directo con los profesores”, argumentó mientras revelaba que de 800 alumnos, solo 500 cuentan con conectividad. EL HERALDO identificó otra institución en la cual los niños, bien equipados con mascarillas y caretas, llegan a diario a sus clases.

“Mi nieta viene todos los días, le ponemos su gel y todo”, relató frente a la institución una ciudadana capitalina.

En otras escuelas, que permanecían con sus portones abiertos, los docentes entregaban materiales didácticos a los encargados de los alumnos.

ADEMÁS: Colegios trabajan en protocolos para retorno a clases presenciales

Lamentable

Para Mario Alas, coordinador del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), lo que sucede es que se está evidenciando “que el sistema no funcionó...los padres dicen que si seguirán a puro WhatsApp no matricularán a sus hijos, por eso junto a los maestros buscan la solución que Educación no está dando”.

Sobre el tema, el diputado Edgardo Casaña dijo que “la dotación de internet gratis y dispositivos es incierta, por eso se dan medidas que pueden poner en riesgo la salud de los niños... es inaudito que casi a escondidas los docentes se sacrifiquen para trabajar”. Se buscó la reacción del ministro de Educación, Arnaldo Bueso, pero no se obtuvo respuesta.

LE PUEDE INTERESAR: El reto de las clases virtuales durante la alerta por coronavirus: “No tengo ni computadora”