Hija de Ricardo Crespo: "Estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor mexicano Ricardo Crespo fue puesto en prisión hace unos días por la supuesta violación sexual a su hija Valentina, de 14 años, el pasado diciembre. Después de este acto la menor ha dado por primera vez declaraciones a través de una de sus redes sociales.



Agradeció el apoyo, pero pidió prudencia respecto al tema porque se está recuperando emocionalmente.



"Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente", escribió Valentina.



Además, al final de su publicación usó los hashtags "No más abuso sexual", "No estás sola" y "No te quedes callada".



Confían en su testimonio

La familia de Crespo confía que el actor pronto saldrá de prisión.



Viviana Crespo, hermana del actor, mostró su apoyo ante la situación de Ricardo. "Ricky está en el reclusorio desde hace una semana y media, pero no te puedo decir más ahorita, yo lo único que quiero es que todo salga a la luz para que tenga tranquilidad allá adentro, que salga", dijo a un medio mexicano.



