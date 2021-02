El sufrimiento de una actriz de Betty la Fea que vive en un asilo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 20 años de su estreno, el elenco de 'Yo soy Betty la Fea' sigue ocupando un lugar en el corazón de su público, tal es el caso de la actriz Dora Cadavic, quien interpretó a 'Inesita' en el melodrama.

Sin embargo, la vida de Cadavic ha dado un giro de 180 grados, puesto que tuvo que refugiarse en un asilo donde espera pasar el resto de sus días.

'Inés Ramírez', quien era costurera de 'Ecomoda', ahora tiene 83 años y decidió irse a vivir a una casa de ancianos por una terrible pérdida.

Completamente sola

En 2012, el único hijo de la actriz - Moisés Cadavic- quien era actor y director falleció debido al cáncer que padecía. A partir de ello, Dora reveló que su vida ya no tenía ningún sentido y a pesar de que su nieta y nuera le ofrecieron vivir con ellas, solo fue por un lapso muy corto, puesto que "no quería ser una carga para nadie".

Posteriormente, sus sobrinas le ayudaron a buscar un hogar para adultos mayores y así pudiese sentirse más cómoda.

"Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y, yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas muy inteligentemente buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta, su vida conmigo", declaró Cadavic hace mucho tiempo atrás a un medio colombiano.

Sus últimos días

Por otra parte, la entrañable actriz del 'Club de las Feas' compartió cómo quiere que sea su último día en esta tierra.

"No es que no le tema (a la muerte), le tengo mucho respeto y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y que yo no me dé cuenta, porque a lo mejor me le devuelvo la mitad'', mencionó Cadavic.

Lo bueno de su situación es que sus compañeras de 'Yo soy Betty la fea', acuden al asilo para visitarla y darle ánimos por la triste pérdida de su hijo.