Sufrí violencia doméstica y viví en un albergue: Periodista hondureña Dunia Elvir

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La periodista hondureña radicada en Estados Unidos, Dunia Elvir, destapó su lado más humano al revelar todas las dificultades que atravesó durante sus primeros años en el país norteamericano.

La reconocida catracha conversó este sábado con su colega y compatriota Neida Sandoval a través de una entrevista que esta última le realizó en su canal de YouTube. Elvir habló sobre los momentos más bonitos en su carrera periodística y en su faceta como mamá junto a sus cuatro hijos, pero también de aquellos en los que pensó que no podría darles todo lo necesario.

Precariedad

"Yo viví en un 'shelter' (albergue) con los muchachos, eso fue tenaz. Al principio sientes como que el mundo se te cae encima, como que no puedes criar a tus hijas sola. Para mí estar ahí fue como entender que hay gente que está en peor situación que tú, porque conocí a una reportera de corte que el esposo la metío a un carro junto con su hijo y la tiró a un barranco y ella tenía cicatrices en el rostro y la espalda, también a otra que fue violada por el papá y tenía dos hijos de él y entonces dices: 'bueno, mi historia no está tan triste'. Si sufrí violencia doméstica, pero no fue tan grave", aseguró.

Elvir también recordó que en ese momento de su vida, pese a estar amparada por el Estatus de protección temporal (TPS), sus ingresos eran muy bajos pues se había dedicado a cuidar de sus hijos y ante la separación con su pareja se vio en mucha necesidad.

Sin embargo, con su determinación y esfuerzo logró abrirse camino en los medios de comunicación para cumplir su sueño de ser comunicadora y reportera, pero aún ahí vivió momentos duros.

Recordó que debido a la discriminación que sufrió en los inicios de su carrera, tuvo que dejar de lado su acento hondureño para triunfar en los noticieros: "El que tenía yo de maestro me dijo, 'tienes dos opciones mi catracha, o empiezas a soltar el acento y a tener un acento neutro o te vas a tu casa a llorar el resto de tu vida', pero yo no quería perder el acento porque me sentía traicionera".

Ahora, la hondureña brilla en la cadena Telemundo y cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, donde ha destacado por contar historias humanas en pro de la comunidad hispana.

Durante sus años activa ha recibido muchos reconocimientos, como en 2001 cuando fue nominada para un Premio Emmy en la categoría de Mejor Informe de Investigación en Los Ángeles y más tarde siguió ganando dichos galardones, como en 2019 y 2020. Además, ganó el "Golden Mike" con su informe Corners of Sin como el Mejor Informe de Investigación del año, entre otras cosas.

