La princesa Eugenia, nieta de la reina Isabell II, presentó a su hijo en redes sociales

August Philip Hawke Brooksbank, así llamá el hijo de Jack Brooksbank y la nieta de la reina Isabell II.



El niño nació el pasado 9 de febrero en un hospital privado de Londres, convirtiéndose en el noveno bisnieto de la soberanía britanica.



La noticia fue conocida por una publicación en la cuenta oficial de la Familia Real en Twitter.

Muy felices se ven en la fotografía Eugenia y Jack mostrando a su primer hijo en brazos.



“La pareja se siente emocionada por los buenos deseos que han recibido con motivo del nacimiento de su primer hijo y están encantados de compartir su primera imagen como familia”, dice la publicación en la que ha tenido mucha interacción este sábado.







